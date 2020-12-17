Ипотека привела к дефициту строителей

Спрос не рождает предложение

В ноябре резко снизилось количество сотрудников, которые хотели бы трудоустроиться в секторе строительства и ремонта, пишет РИА «Недвижимость» со ссылкой на исследование портала «Работа.ру». При этом спрос на рабочую силу в строительной сфере растет с середины лета 2020 года.

Сервис изучил российский рынок труда в строительстве за период с октября 2019 года по ноябрь 2020 года. «С середины лета 2020 года спрос на услуги в сфере строительства и ремонта резко возрос, поэтому потребность в активном поиске работы у многих соискателей пропала» — говорится в обзоре по итогам исследования.

Там объясняют, что такая динамика, в первую очередь, обусловлена ограничениями из-за коронавируса, но не конкретизируют механизм воздействия пандемии на рынок труда в строительстве. Между тем, по некоторым данным, на ряде российских производств мигранты, часть которых из-за пандемии покинули РФ, составляли до 60% персонала. Строительство — это одна из лидирующих отраслей по привлечению рабочих из-за границы (стран СНГ).

В первом полугодии количество резюме значительно превышало количество вакансий. Во втором полугодии резюме стало меньше, а количество вакансий, напротив, увеличилось.

Но вместе с тем, в период пандемии начало расти количество резюме в регионах, так как во время локдауна многие соискатели начали возвращаться в свои родные города и области. Таким образом, данные исследования наиболее корректны в отношении Москвы.

Зарплаты в секторе при этом практически не изменились, свидетельствуют специалисты «Работы.ру», а запросы сотрудников в отношении оплаты труда упали на 9%. В то же время, по имеющимся данным, по крайней мере, в сфере ремонта, зарплаты растут.

Так вот, в чем дело!

Весной этого года правительство приняло меры для поддержки строительной отрасли путем ввода программы льготной ипотеки, напоминает эксперт по недвижимости Высшей школы управления финансами Людмила Анисимова. И спрос покупателей на строящиеся объекты резко вырос, предложения от застройщиков начали вымываться, и для поддержания ассортимента девелоперам понадобилось выводить новые проекты и начинать новое строительство. Параллельно с этим было констатировано существенное повышение цен на новостройки, значительный приток денежных средств в строительную и смежные с ней отрасли, при том, что качество строительства не всегда могло соответствовать заявленному.

Спрос на строителей разных квалификаций в самом деле резко увеличился с лета 2020 года, параллельно с ростом спроса на новые объекты строительства, признает эксперт. В договоре долевого участия, который подписывает покупатель новостройки и застройщик, по законодательству обязательным является пункт о сроках сдачи объекта и своевременной передаче его дольщику. Нарушение этого пункта грозит застройщику существенными штрафами и пенями. Поэтому, не смотря на наращивание темпов и объемов продаж строящихся объектов, темпы и качество строительства не должны снижаться, чтобы соответствовать договору и проекту в целом. Соответственно, для осуществления задач строительства должно быть необходимое количество и качество кадров на стройке, которых не всегда хватает.

Профессия строителя всегда была почетной и уважаемой, напоминает Людмила Анисимова. Ее обладатель способен возводить новые здания, помогать людям решать их базовые задачи с обретением своего дома, делать свой город лучше и современнее и при этом хорошо зарабатывать. На нормально функционирующей стройке практически во все времена можно было найти себе работу или подработку.

Во время пандемии и кризиса этого года в строительной сфере уровень зарплат практически не изменился, в то время как в некоторых других сферах сокращения и невыплаты происходили значительно чаще. С августа 2020 года был отмечен и некоторый рост зарплат, отмечает она.

Ранее на низкоквалифицированные строительные работы привлекались в основном низкооплачиваемые работники, не обладающие высокой квалификацией, зачастую — выходцы из бывших советских республик. Пандемия внесла свои коррективы, констатирует Людмила Анисимова. Во время карантина некоторые уехали на родину и не смогли вернуться. С возобновлением строительных работ потребовались кадры, и это уже не всегда приезжие.

Сейчас на новые проекты зачастую не хватает грамотных руководителей. В интернете стали появляться объявления об обучении с гарантированным трудоустройством, что раньше не встречалось. В регионах, куда стали возвращаться в пандемию специалисты, стало расти количество резюме и предложений. Кроме того, программа комплексного освоения территорий РФ, о которой заявляло правительство, также поспособствует спросу на специалистов строительной отрасли в регионах страны.

Не кочегары мы, не плотники

Рост востребованности специалистов из строительной сферы связан с волной сокращения персонала в острую фазу пандемии COVID-19 и последующим запуском программы льготной ипотеки, которая реанимировала спрос и привела к буму на рынке жилой недвижимости, уверен и председатель правления КПК «Обновление» Михаил Дорофеев. На фоне сжатия располагаемых доходов населения, падения уверенности в будущем и введенного карантина, ввод в действие жилых домов в апреле обрушился до 63,5% от прошлогодних значений за этот период (в мае — на 24,4%). Это оказалось беспрецедентным с 1999 года, по данным Росстата. Аналог был только летом 2010 года, когда над столицей был смог.

Продление программы льготной ипотеки до середины 2020 года и рост цен на жилье расширили горизонт планирования строителей и позволяют ожидать, что востребованность специалистов из строительной сферы останется на повышенном уровне, констатирует аналитик. Этому будет способствовать и сокращение числа мигрантов в России, по данным МВД — до 6 млн с 9-11 млн в предыдущие годы, которые закрывали потребность в работах, не требующих высокой квалификации.

Наметившийся тренд будет так же поддерживать стремление лидера государства Владимира Путина и правительства по недопущению дальнейшего роста цен на недвижимость, что будет возможно и с устранением бюрократических препон, на которое было обращено внимание региональных властей, и с увеличением предложения в ответ на ажиотажный спрос, заключает Михаил Дорофеев. А для этого как раз требуются рабочие руки.