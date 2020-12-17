Курс доллара: рубль резко отреагировал на новости из США

Курс доллара резко снизился к рублю на открытии торгов четверга на фоне новостей из США о прогрессе в переговорах об экономической помощи в США и роста цен на нефть.

Курс доллара упал на 31 копейку до 73,03 руб., курс евро снизился на 17 копеек - до 89,30 руб.

Доллар США обновил минимум за два с половиной года по отношению к другим основным валютам в четверг благодаря прогрессу в переговорах об экономической помощи в США и о торговле после Brexit, усилившего аппетит к риску за счет безопасных активов.

Лидеры Конгресса "приблизились к завершению" консультаций о проекте помощи экономике в борьбе с пандемией COVID-19 объемом $900 миллиардов, сообщили в среду законодатели и их помощники.

Накануне Федрезерв не стал вносить изменения в кредитно-денежную политику, ожидаемо сохранив ставку на уровне 0-0,25% годовых на своём последнем в этом году заседании.

При этом центробанк США улучшил прогноз падения американского ВВП в 2020 году. Кроме того, был улучшен прогноз роста американской экономики и снижен прогноз безработицы в США. ФРС также ожидает инфляцию в США в 2021 и 2022 гг. на уровне 1,8% и 1,9% соответственно.

Михаил Дорофеев из КПК «Обновление» отметил, что темпы роста рубля в последние сессии замедлились.

«Но потенциал для укрепления нашей валюты в краткосрочной перспективе сохраняется, даже несмотря на возможное введение санкций против Москвы со стороны Вашингтона», – полагает он.

Дмитрий Бабин из «БКС Мир инвестиций» заявил, что несмотря на благоприятный внешний фон, рубль вчера демонстрировал умеренно слабую динамику. Следствием этого стали санкционные риски, которые выросли из-за ухудшения геополитической обстановки.

«Именно геополитика вчера отправила пару доллар-рубль в середину коридора 72,77-74,05. И, вероятно, до конца этой недели данный тандем здесь и консолидируется до появления каких-нибудь серьёзных драйверов», – отметил он.

Другие прогнозы экспертов смотрите в материале "Курс доллара: от рубля ждут новой волны укрепления".