Курс доллара: от рубля ждут новой волны укрепления

Рубль в понедельник просел в обеих парах ожидая весь день итоги двухдневного заседания американского регулятора, которые в итоге никаких сенсаций не принесли.

Стартовав утром с отметок 73,39 за доллар и 89,25 за евро, к закрытию основной торговой сессии на Мосбирже наша валюты немного отступила. Так, по данным на 19:00 мск курс доллара составил 73,52 руб., подорожав за сутки на 13 коп. Чуть сильнее прибавил евро – единая валюта ЕС торговалась вчера вечером по 89,62 руб. (+38,5 коп.). При этом индекс стоимости доллара (DXY) упал, снизившись с 90,69 до 90,47.

Таким образом, национальная валюта вчера вечером ушла в минус к доллару и евро, а Федрезерв не стал вносить изменения в кредитно-денежную политику, ожидаемо сохранив ставку на уровне 0-0,25% годовых на своём последнем в этом году заседании.

При этом центробанк США улучшил прогноз падения американского ВВП в 2020 году. Кроме того, был улучшен прогноз роста американской экономики и снижен прогноз безработицы в США. ФРС также ожидает инфляцию в США в 2021 и 2022 гг. на уровне 1,8% и 1,9% соответственно.

Михаил Зельцер из БКС считает, что вчера перегретый рынок рисковых активов искал повод для коррекции. И он его нашел. Речь идёт об окончании предвыборных баталий в США и изменении оценок мирового потребления энергоносителей в сторону уменьшения. На таком фоне, как полагает Зельцер, в краткосрочной перспективе, рубль в паре с долларом скорее всего останется в диапазоне 73,20-74,50, в паре с евро – в пределах 89,00-90,00.

Андрей Кочетков из «Открытие Брокер» напомнил, что в среду рубль одно время пытался укрепляться в паре с долларом, но позже этот порыв сошёл на нет. В среду российский Минфин проводил аукционы ОФЗ в объёме остатков, доступных для размещения.

«Его результаты вряд ли можно назвать позитивными для рубля, так как рынок уже длительное время показывает весьма слабый спрос к бумагам с постоянным купоном. Кроме того, на фоне разогрева инфляции в России выше целевого уровня ЦБ РФ вероятность дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики крайне мала. Но мы полагаем, что от нашей валюты всё-таки можно ожидать новой волны укрепления», – считает Кочетков.

С ним согласен Михаил Дорофеев из КПК «Обновление». Он отметил, что накануне рубль немного просел в обеих парах. Да и в целом, как подчеркнул эксперт, темпы роста рубля в последние сессии замедлились.

«Но потенциал для укрепления нашей валюты в краткосрочной перспективе сохраняется, даже несмотря на возможное введение санкций против Москвы со стороны Вашингтона», – полагает он.

При этом Дорофеев напомнил, что сегодня, российский рынок будет отыгрывать итоги вчерашнего заседания ФРС. Поэтому у рубля есть все шансы подорожать.

«Также поддержит нацвалюту ситуация на рынке «чёрного золота». Вчера Brent хоть немного и просел, но всё равно уверенно держался в пределах 50 долл. за бочку. Также привлекательность риску со стороны глобальных игроков, к которым относится и рубль, добавляют возродившиеся надежды на заключение сделки между Великобританией и Евросоюзом. Всё это одновременно давит на доллар. В этой связи до конца недели мы ждём усиления позиций российской валюты в обеих парах», – прогнозирует эксперт.

Дмитрий Бабин из «БКС Мир инвестиций» заявил, что несмотря на благоприятный внешний фон, рубль вчера демонстрировал умеренно слабую динамику. Следствием этого стали санкционные риски, которые выросли из-за ухудшения геополитической обстановки.

«Именно геополитика вчера отправила пару доллар-рубль в середину коридора 72,77-74,05. И, вероятно, до конца этой недели данный тандем здесь и консолидируется до появления каких-нибудь серьёзных драйверов», – отметил он.

Андрей Кадулин из банка «Санкт-Петербург», подчеркнул, что российская валюта после очень успешной для себя прошлой недели, заметно скорректировалась в начале этой недели, а во вторник и среду торговалась в обеих парах в узком коридоре.

По мнению эксперта, настроение глобальных игроков все последние сессии формируется на фоне тонкого баланса новостей о росте новых заболевших COVID-19 в мире и введении локдаунов в некоторых странах мира в ряде стран – с одной стороны, а также на фоне информации о старте вакцинации – с другой.

Кроме того, как считает Кадулин, рынки до сих пор не могут понять, чем закончатся переговоры о согласование мер бюджетного стимулирования в США.

«К вечеру активность торгов совсем снизилась, так как инвесторы ждали итоги заседания ФРС, которые оказались нейтральными, что многие, впрочем, и ожидали. Поэтому рубль в обеих парах, вероятно, останется сегодня на тех же позициях, что и вчера, а возможно и немного укрепится», – резюмировал Кадулин.