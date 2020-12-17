Назван способ снизить риск заражения коронавирусом для женщин

Снизить риск заражения коронавирусом COVID-19 сразу на 10-15% можно приёмом поливитаминов, витамина D, пробиотиков и жирных кислот омега-3.

Но, как заявила группа учёных из США, Швеции и Великобритании, такой эффект отмечается лишь у женщин. При этом витамин С, чеснок и цинк вообще не оказывают никакого защитного действия на представителей обоих полов, пишет газета «Известия».

Специалисты изучили приложение COVID Symptom Study App, в котором пациенты записывают информацию о том, как они перенесли болезнь. В основу исследования легли около 400 тыс. анкет с результатами ПЦР-теста на коронавирус.

После этого учёные проверили полученные результаты, взяв около миллиона анкет с указанным симптомом в виде потери обоняния. Однако результаты ПЦР-тест люди из этой категории не делали. В этой группе был обнаружен защитный эффект около 5% для омега-3 жирных кислот, поливитаминов, витамина D и в меньшей степени для пробиотиков для представителей обоих полов.

Исследователи подчеркнули, что женщины обладают более устойчивой иммунной системой, чем мужчины. Поэтому, вполне вероятно, что добавки могут лучше поддерживать иммунную систему именно женщин.

Ранее сообщалось, что депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России назвал способы уменьшить риск заражения коронавирусом. По словам специалиста, риск заболеваемости COVID-19 могут снизить физическая активность, витамин D и правильное питание.

«Занятия физической культурой нужны всем, – рассказал Онищенко. – Всем это надо делать, независимо от возраста, в пределах своих возможностей».

При этом он отметил, что нельзя поддаваться депрессии, так как это понижает иммунитет. Кроме того, врач рекомендует хорошо питаться, а также следить за уровнем витамина D в организме.

«Именно этот витамин стимулирует иммунную систему», – пояснил Онищенко.

Также он напомнил, что в период похолодания, когда любое ослабление организма будет работать за коронавирус, нужно одеваться по погоде, а в жилищах должна сохраняться адекватная температура.