Цены на нефть растут на фоне падения добычи в США

Мировые цены на нефть утром 17 декабря выросли в цене почти на 1%. Brent торгуется по $51,54 за баррель, WTI - $48,31, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.09 московскому времени цена фьючерсов с поставками в феврале на североморскую нефтяную смесь марки Brent выросла на 0,9% - до отметки $51,54 за баррель. Январские фьючерсы на WTI подорожали на 1,02%, достигнув показателя $48,31.

Участники рынка отреагировали на сообщение минэнерго США о снижении за неделю, завершившуюся 11 декабря, коммерческих запасов нефти в стране на 3,1 млн баррелей. При этом эксперты прогнозировали уменьшение показателя только на 1,9 млн баррелей. Также за данный период сократилась и добыча нефти на 0,1 млн баррелей в сутки, до 11 млн баррелей в день.

«Добыча нефти в США также упала, впервые с конца октября», - рассказали аналитики ANZ.

Предыдущее снижение было зафиксировано за неделю по 30 октября, на 0,6 млн баррелей в сутки, добыча в результате за тот период достигла 10,5 млн баррелей в день.

Инвесторы также отреагировали на итоги встречи Федеральной резервной системы США, которые были объявлены 16 декабря. Глава ФРС Джером Пауэлл объявил о сохранении ключевой ставки на текущем уровне 0-0,25%. Регулятор ожидает, что на этом уровне ставка продержится в 2020-2023 годах.