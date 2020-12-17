ООН: в 2020 мировой турбизнес году потеряет триллион долларов

За первые 10 месяцев 2020 года убытки мировой туристической отрасли из-за пандемии коронавируса составили 935 млрд долларов, сообщает РБК со ссылкой на Всемирную туристическую организацию ООН (UNWTO).

«С января по октябрь туристические направления приняли на 900 млн меньше иностранных туристов по сравнению с тем же периодом 2019 года. Это приводит к потере 935 млрд долларов экспортной выручки от международного туризма», — заявили в организации.

По оценкам UNWTO, к концу года число международных туристов сократится на 70-75%, что вернет мировой туризм к уровню 30-летней давности с уменьшением числа прибытий на 1 млрд долларов и потерей примерно 1,1 трлн долларов.