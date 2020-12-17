Опрос показал, сколько россиян будут смотреть пресс-конференцию Путина

Пресс-конференцию президента России Владимира Путина 17 декабря собирается смотреть треть россиян, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.

81% респондентов заявили, что знают или слышали о пресс-конференции Путина. Более половины опрошенных (52%) смогли назвать точную дату мероприятия. Еще 18% сообщили, что слышат о ней впервые.

Отмечается, что смотреть выступление в прямом эфире намерены 32% россиян, из которых самая многочисленные представители в возрастной категории от 60 лет — 59%. Смотреть в прямом эфире отдельные фрагменты пресс-конференции намерены 12%. Согласно опросу, чаще всего россияне будут смотреть эфир по телевизору, более трети (38%) намерены узнать ответы президента из выпусков новостей. Остальные 18% сообщили, что не будут следить за выступлением Путина.

Почти три четверти россиян (71%) сообщили в ходе опроса, что им интересно послушать выступление Путина и его ответы на вопросы журналистов. Среди них 83% людей старшего возраста и 77% женщин. Еще 28% ответили, что им неинтересно выступление президента, из них 35% мужчин и 39% молодых людей в возрасте 25-34 года.

Опрос был проведен 15 декабря. В нем приняли участие 1,6 тысячи россиян в возрасте от 18 лет.