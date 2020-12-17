Откровенно о бизнесе и финансах: 6 книг, которые помогут начать новый год без кредитов и долгов
Пандемия коронавируса, помимо прочих нововведений в жизни каждого из нас, привнесла тренд на интерес людей к финансам. Для кого-то перепланирование и пересмотр собственных активов стали вынужденной мерой, для кого-то - возможностью заработать. Рассказываем, какие книги одним помогут вылезти из “финансовой ямы”, других научат выгодно инвестировать собственные средства, а третьим, равно как и всем остальным, подскажут, как принимать правильные бизнес-решения.
«Финдрайв» Глеб Архангельский и Ольга Стрелкова
«Финдрайв» Глеба Архангельского и Ольги Стрелковой — это первый шаг для тех, кто готов трезво оценить свою денежную ситуацию, научиться активно привлекать и разумно распоряжаться своими деньгами в реально существующих российских условиях.
В книге нет рекомендаций в духе «фэншуя для богатства», призывов к рискованным операциям и лихим инвестициям. Зато есть нестандартные рекомендации и точно выверенные упражнения по управлению собой и деньгами. Книга поможет:
- определить свой «денежный тип» и его возможности,
- улучшить денежную хватку и денежную интуицию,
- составить работающий портфель надежных инвестиций,
- обеспечить реальную финзащиту своей семьи,
- избежать финансовых потерь.
Евгений Черняк «Big Money. Принципы первых. Откровенно о бизнесе и жизни успешных предпринимательниц. Книга 2»
Второй выпуск серии «Принципы первых» Черняк посвятил девяти умным успешным женщинам-предпринимательницам. Они управляют компаниями, вдохновляют тысячи людей, не оправдывают неудачи обстоятельствами, но ищут возможности и всегда их находят.
Опыт Хакамады, Собчак, Слуцкер и других бизнес-вумен подскажет, как заработать много денег и не бояться ошибок. А также:
- как развить нетривиальный Youtube-канал, который будут смотреть,
- чему уделить внимание, готовясь ко встрече потенциальным инвестором,
- почему женщины — лучшие менеджеры, а людей нельзя делить на сорта,
- как превратить небольшую компанию в сеть с капитализацией $30 млн,
- Как ежемесячно организовывать ивенты на тысячи участников.
Роберт Л. Диленшнайдер «Как мы принимаем решения»
Автор книги Роберт Диленшнайдер консультирует людей и бизнес с 1986 года. Он помог сотням компаний преодолеть не один кризис, научив руководителей принимать правильные решения в нужный момент. В своей новой книге Диленшнайдер рассказал, как решались на свершения двадцать три человека, которые изменили мир. И объяснил, как мы можем использовать опыт Луи Пастера, Маргарет Тэтчер, Пабло Пикассо и других людей, оставивших свой след в истории.
Прочитав краткие биографические очерки и уроки, которые из них следуют, вы получите инструменты, необходимые для того, чтобы принимать решения стало проще и приятнее. И научитесь:
- мыслить на опережение,
- делать правильный выбор даже в самых неблагоприятных условиях,
- сохранять спокойствие и продуктивность при принятии сложных решений.
Джим МакЛамор «Burger King. Как построить империю»
Основатель Burger King и величайший новатор Америки Джим МакЛамор рассказывает, как маленькая сеть бургерных из Майами превратилась в одну из крупнейших и самых успешных ресторанных империй в мире.
В книге описываются становление и развитие глобальной сети, работа формата франчайзи и ценнейшие наработки, которые позволят:
- провести анализ самых эффективных маркетинговых стратегий Burger King,
- изучить тактики предотвращения снижения продаж и трафика посетителей,
- узнать, как повысить качество сервиса в ресторанах,
- научиться решать логистические проблемы, связанные с централизацией закупок и доставкой оборудования,
- понять, какие преимущества можно получить из поражения и близости к провалу,
- найти силы в трудные минуты и принять верные бизнес-решения.
Владимир Савенок «Правило богатства № 1 — личный финансовый план»
Как перестать беспечно тратить и начать зарабатывать на собственных деньгах — рассказывает один из ведущих российских финансовых консультантов Владимир Савенок в книге «Правило богатства № 1».
С помощью простейшего финансового планирования автор учит работать с деньгами, чувствовать и понимать их движение. Книга позволяет:
- понять, что делать, если на расходы уходит весь текущий доход, и инвестировать просто нечего,
- начать вести собственный бюджет,
- разобраться в фондах, страховках, вкладах,
- выбрать, куда вложить деньги — в акции, ПИФы, недвижимость, или, может, золото,
- грамотно инвестировать с учетом всех инвестиционных рисков,
- узнать, что делать уже сегодня, чтобы завтра не жить на одну государственную пенсию,
- достичь личных целей и начать планировать новые свершения.
Елена Феоктистова, «Умная девушка становится богатой. Гайд по управлению финансами и жизнью»
«Умная девушка становится богатой» — это книга, которая помогает, в первую очередь, понять свои сильные и слабые стороны во всем, что касается финансов. А вслед за этим — постепенно исправить положение дел. Елена выделила восемь типов девушек по их отношению к деньгам. Пора узнать, к какому типу вы относитесь, и научиться управлять своим денежным потоком.
Книга «Умная девушка становится богатой» подскажет, как:
- наконец-то закрыть все кредитки и перестать жить в долг,
- научиться откладывать деньги,
- сформировать подушку безопасности,
- накопить на отпуск, образование и даже пенсию,
- сформировать пассивный доход,
- освоить основные инструменты инвестирования.