Откровенно о бизнесе и финансах: 6 книг, которые помогут начать новый год без кредитов и долгов

«Финдрайв» Глеб Архангельский и Ольга Стрелкова

«Финдрайв» Глеба Архангельского и Ольги Стрелковой — это первый шаг для тех, кто готов трезво оценить свою денежную ситуацию, научиться активно привлекать и разумно распоряжаться своими деньгами в реально существующих российских условиях.

В книге нет рекомендаций в духе «фэншуя для богатства», призывов к рискованным операциям и лихим инвестициям. Зато есть нестандартные рекомендации и точно выверенные упражнения по управлению собой и деньгами. Книга поможет:

определить свой «денежный тип» и его возможности,

улучшить денежную хватку и денежную интуицию,

составить работающий портфель надежных инвестиций,

обеспечить реальную финзащиту своей семьи,

избежать финансовых потерь.

Евгений Черняк «Big Money. Принципы первых. Откровенно о бизнесе и жизни успешных предпринимательниц. Книга 2»

Второй выпуск серии «Принципы первых» Черняк посвятил девяти умным успешным женщинам-предпринимательницам. Они управляют компаниями, вдохновляют тысячи людей, не оправдывают неудачи обстоятельствами, но ищут возможности и всегда их находят.

Опыт Хакамады, Собчак, Слуцкер и других бизнес-вумен подскажет, как заработать много денег и не бояться ошибок. А также:

как развить нетривиальный Youtube-канал, который будут смотреть,

чему уделить внимание, готовясь ко встрече потенциальным инвестором,

почему женщины — лучшие менеджеры, а людей нельзя делить на сорта,

как превратить небольшую компанию в сеть с капитализацией $30 млн,

Как ежемесячно организовывать ивенты на тысячи участников.

Роберт Л. Диленшнайдер «Как мы принимаем решения»

Автор книги Роберт Диленшнайдер консультирует людей и бизнес с 1986 года. Он помог сотням компаний преодолеть не один кризис, научив руководителей принимать правильные решения в нужный момент. В своей новой книге Диленшнайдер рассказал, как решались на свершения двадцать три человека, которые изменили мир. И объяснил, как мы можем использовать опыт Луи Пастера, Маргарет Тэтчер, Пабло Пикассо и других людей, оставивших свой след в истории.

Прочитав краткие биографические очерки и уроки, которые из них следуют, вы получите инструменты, необходимые для того, чтобы принимать решения стало проще и приятнее. И научитесь:

мыслить на опережение,

делать правильный выбор даже в самых неблагоприятных условиях,

сохранять спокойствие и продуктивность при принятии сложных решений.

Джим МакЛамор «Burger King. Как построить империю»





Основатель Burger King и величайший новатор Америки Джим МакЛамор рассказывает, как маленькая сеть бургерных из Майами превратилась в одну из крупнейших и самых успешных ресторанных империй в мире.



В книге описываются становление и развитие глобальной сети, работа формата франчайзи и ценнейшие наработки, которые позволят:

провести анализ самых эффективных маркетинговых стратегий Burger King,

изучить тактики предотвращения снижения продаж и трафика посетителей,

узнать, как повысить качество сервиса в ресторанах,

научиться решать логистические проблемы, связанные с централизацией закупок и доставкой оборудования,

понять, какие преимущества можно получить из поражения и близости к провалу,

найти силы в трудные минуты и принять верные бизнес-решения.

Владимир Савенок «Правило богатства № 1 — личный финансовый план»





Как перестать беспечно тратить и начать зарабатывать на собственных деньгах — рассказывает один из ведущих российских финансовых консультантов Владимир Савенок в книге «Правило богатства № 1».



С помощью простейшего финансового планирования автор учит работать с деньгами, чувствовать и понимать их движение. Книга позволяет:

понять, что делать, если на расходы уходит весь текущий доход, и инвестировать просто нечего,

начать вести собственный бюджет,

разобраться в фондах, страховках, вкладах,

выбрать, куда вложить деньги — в акции, ПИФы, недвижимость, или, может, золото,

грамотно инвестировать с учетом всех инвестиционных рисков,

узнать, что делать уже сегодня, чтобы завтра не жить на одну государственную пенсию,

достичь личных целей и начать планировать новые свершения.

Елена Феоктистова, «Умная девушка становится богатой. Гайд по управлению финансами и жизнью»





«Умная девушка становится богатой» — это книга, которая помогает, в первую очередь, понять свои сильные и слабые стороны во всем, что касается финансов. А вслед за этим — постепенно исправить положение дел. Елена выделила восемь типов девушек по их отношению к деньгам. Пора узнать, к какому типу вы относитесь, и научиться управлять своим денежным потоком.

Книга «Умная девушка становится богатой» подскажет, как: