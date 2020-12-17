Польша ужесточает карантин

В Польше перед новогодними праздниками ужесточаются карантинные ограничения из-за распространения коронавирусной инфекции, заявил министр здравоохранения страны Адам Недзельский.

С 29 декабря 2020 года до 17 января 2021 года будут закрыты горнолыжные курорты и все гостиницы. Также запрещается работа непродовольственных магазинов, ресторанов, кафе, фитнес-клубов и бассейнов. Кроме того, в новогоднюю ночь с 19:00 до 6:00 запрещается передвижение по всей территории страны.

Всего с начала пандемии в Польше коронавирусом инфицировалось 1 172 тыс человек, а 24 тыс пациентов скончалось от COVID-19.