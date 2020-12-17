Президент РФ заявил, что Россия «начинает слезать с нефтегазовой иглы»

Несмотря на то, что зависимость российского бюджета от нефтегазовых доходов остается значительной, Россия начинает слезать с «нефтяной иглы», сообщил российский президент Владимир Путин в ходе ежегодной большой пресс-конференции. Мероприятие в этом году проходит в режиме онлайн из-за эпидемии новой коронавирусной инфекции.

«70% российского бюджета уже формируется не за счет нефтегазовых доходов. Это значит, что не в полной мере, но все-таки мы начинаем слезать с так называемой нефтегазовой иглы», - заявил Путин. Он также заявил, что «представления о России, как о бензоколонке не имеет под собой реальных оснований».