Прогноз погоды: синоптики предупредили об изменении длительности времён года в России

Из-за глобального потепления, которым уже давно человечество пугают специалисты, длительность времён года на планете уже в ближайшие года может сильно измениться. И Россия здесь не будет исключением.

По словам научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, в перспективе нескольких лет зима в нашей стране будет короче, а весна станет более продолжительной, так количество дней со среднесуточным температурным фоном ниже нуля снижается, а это значит, что и период продолжительности этого сезона уменьшается.

Но, как пояснили в Гидрометцентре, в каждом регионе всё складывается по-разному. В одних областях нашей страны зима стала уже короче на 10 дней. В частности, в столице России Москве дата перехода среднесуточных температурных показателей к отрицательным отметкам сдвинулась, как раз на 10 дней. Весна же, напротив, по сравнению с 50 годами XX века приходит в Москву и область раньше минимум на 5-7 дней.

При этом синоптики подчеркнули, что осень и весна, зима и лето будут всегда. Но продолжительность тёплого и холодного периода меняется уже сейчас в дальнейшем эта тенденция продолжится. При этом в настоящее время скорость глобального потепления наиболее высокая. Метеорологи объяснили, что причиной этого стал антропогенный фактор.

По этой причине, в январе температурный фон в Москве за последние 30 лет в Москве в среднем на 2-3 градуса стал выше. А это, по климатическим меркам невероятно сильное потепление, которого ранее за всю историю метеонаблюдений не фиксировалось.

Прогноз погоды на Новый год в Москве

Между тем, в Центре погоды «Фобос» предположили, что в новогодние праздники в Москве и Подмосковье климатическая обстановка будет умеренно морозной, но сильных холодов ждать всё-таки не приходится.

В частности, в ночь с 31 декабря на 1 января в столичном регионе ожидается мягкий, скандинавский тип погоды: градусники покажут минус 4-8, небо будет ясное, снегопады пока не прогнозируют.

Но ещё до Нового года в Москве и области успеет образоваться снежный покров. К слову, по прогнозу синоптиков, в период с 19 по 23 декабря снег сильно поддает. Однако в последнюю предновогоднюю неделю под влиянием циклона снегопады зарядят с новой силой, прекратившись примерно 28-29 декабря.