«Прошу не сердиться»

Бывало и хуже. Будет и лучше

«Вы сказали, что никогда не было так тяжело, как сейчас. Было: в 2000 году за чертой бедности жили 29 процентов населения. Ниже прожиточного минимума почти треть страны — каждый третий жил на доходы ниже прожиточного минимума, за чертой бедности», — ответил Владимир Путин на вопрос представителя «Комсомольской правды» Александра Гамова. Журналист акцентировал внимание главы государства на том, что в регионах жить тяжелее, чем когда-либо: обеднение и без того бедных людей, падение и рубля, и покупательской способности, рост цен и безработица.

Собственно, открытием для Владимира Путина это сообщение не стало. О том, что ситуация непростая, он заявил в самом начале традиционной ежегодной пресс-конференции, прошедшей в этот раз в онлайн-формате.

«Что такое пандемия? Это локдауны, сокращение производства, это значит сокращение перевозок, всё, что с этим связано. Это значит сокращение рабочих мест, падение доходов, к сожалению. Все это имело место», — заявил российский президент, отвечая на вопрос о том, каким же был этот год — плохим, или в нем нашлось что-то хорошее. Позже он добавил, что в случае, если россияне будут соблюдать все требования врачей, локдаун из-за пандемии вводиться не будет.

Владимир Владимирович прекрасно понимал, оценку каких событий от него ждут. Не о погоде люди собрались поговорить, а о наболевшем. Однако и в сложившейся ситуации он нашел положительные моменты.

«Проблем — море, и всё-таки море — это океан, он везде, по всему миру расплескался. Но можно с уверенностью сказать, что мы встретили эти проблемы достойно и отчасти даже, может быть, лучше, чем в других странах мира, которые по праву гордятся и устойчивостью своей экономики, и развитием своих социальных служб и систем здравоохранения», — заявил президент, напомнив, что в России ВВП упал на 3,6%, что меньше, чем в США и Европе.

«У нас промышленное производство “подсело” на 3 процента к данному моменту. Главным образом, за счёт нефти, потому что у нас сделка ОПЕК+, мы вышли на сокращение добычи, и это повлияло на общие наши показатели. Но что приятно (что лучше, где хуже, где у нас какие-то позитивы), вчера только мне коллеги из Правительства докладывали: ноябрь к ноябрю текущего года — рост обработки 1,1 процента. То есть, это даёт нам основания надеяться на то, что эта тенденция сохранится, что нам удастся, и мы будем двигаться в этом направлении вперёд», — перечислял президент поводы для оптимизма. Не забыл он и про рост сельхозпроизводства, и про удовлетворительное состояние банковского сектора.

Впрочем, президент тут же показал, что видит не только свет в конце тоннеля, но и поезд, оттуда несущийся.

«Реальная заработная плата (прошу сразу граждан на меня не сердиться, то, что я сейчас скажу, не соответствует ощущениям, с которыми люди сталкиваются в реальной жизни, тем не менее это усреднённая цифра, мы должны тоже на неё ориентироваться), реальная заработная плата, надеюсь, подрастёт у нас до конца года где-то на 1,5 процента, к сожалению, при падении реальных располагаемых доходов населения», — сообщил он, пояснив, что разница объясняется падением доходов индивидуальных предпринимателей «и всего, что с этим связано».

«В общем и целом, падение реальных доходов, к сожалению, будет где-то около 3 процентов», — добавил российский лидер.

План есть

Отвечая на вопрос о тяжести жизни в регионах Владимир Путин напомнил, что в 2017 году Россия вышла на планку бедности примерно в 12,3%. Сейчас она поднялась до 13,5%. «И это, конечно, много, это около 20 миллионов человек, это все равно очень много», — отметил президент.

Но план по исправлению ситуации уже есть — к 2030 году снизить количество людей, уровень дохода которых ниже прожиточного минимума, до 6,5%. «Это реально, я считаю, цель амбициозная, но реальная», — подчеркнул глава государства.

Говоря о мерах поддержки населения, он напомнил о повышении пособия по безработице, программе поддержки семей с детьми. Причем здесь есть вариант расширения. Для детей от трёх до семи лет действует правило: если доходы семьи не дотягивают на каждого члена до одного прожиточного минимума, то им выплачивается пособие в размере 0,5 ПМ. «Но решили уже с самого начала проанализировать ситуацию, посмотреть, как это отражается на доходах семей, и если не все семьи будут дотягивать до одного ПМ на человека, то с 1 января следующего года, то есть через две недели, мы будем платить уже по одному прожиточному минимуму на каждого ребёнка», — рассказал Владимир Путин.

Еще одна уязвимая категория — те, кто находится на «заслуженном отдыхе» (увы, в последнее время это выражение полно сарказма). По словам президента, пенсии в следующем году будут проиндексированы на 6,3%, то есть выше уровня прогнозируемой в 4% инфляции. «Мы сделаем все, чтобы это обеспечить», — заверил он.

«Делов-то куча»

Не остался без внимания и рост цен. Напомню, ранее президент распорядился взять под контроль цены на сахар, подсолнечное масло, макаронные изделия. В ходе пресс-конференции российский лидер еще раз выразил возмущение стремительным подорожанием сахара на 75% и масла на 17%.

«А почему происходит? Потому что на мировых рынках выросла цена, значит, на внешний рынок пошло больше значительно, и начали внутренние цены «подтаскивать» к общемировым, что совершенно недопустимо», — подчеркнул Путин.

При этом добавив, что не стоит перегибать палку и пережимать с административными мерами. «Надо было своевременно это делать, более рыночными [методами]: ввозные таможенные пошлины надо было скорректировать — вот и все, делов-то куча. Все знают, эти инструменты хорошо известны, надо только вовремя было реагировать на это. Но надеюсь, что это произойдет», — пояснил президент.

По нацпроектам вопросы есть, по правительству — нет

Несмотря на все текущие сложности и заботы, руководство страны не намерено отклоняться от курса, взятого на дальнейшее развитие. Да, пришлось прерваться на пандемию и дорожающие макароны, но цели национального развития никто не отменял.

«Но самое главное, конечно, заключается в том, чтобы нам развивать экономику, реализовывать цели национального развития, национальные проекты, куда заложены эти цели развития, создавать новые рабочие места, выводить экономику на новый уровень, отвечающий требованиям сегодняшнего дня, развивать искусственный интеллект, цифровизацию, современные создавать

производства, которые позволяли бы людям и работать интересно, и получать доход достойный. Вот на это направлен целый комплекс наших мероприятий, которые заложены в рамках национальных проектов», — напомнил Владимир Путин.

Константин Панюшкин с Первого канала поинтересовался у главы государства — а ясны ли по-прежнему те самые «национальные цели»? Или прав был Алексей Кудрин, говоривший, что нацпроекты не способны помочь в их достижении к 2024 году?

По словам президента, ориентиры не сбиты. Несмотря на все коррективы, внесенные пандемией. «Я уже сказал, что мы, допустим, некоторые программы, как то, что я уже говорил, развитие первичного звена здравоохранения, вынуждены были сдвинуть на полгода вправо, по некоторым другим — тоже. Нам же нужны были источники для того, чтобы оперативно решать вопросы, связанные с борьбой с коронавирусной инфекцией, с поддержкой граждан страны, с поддержкой пострадавших отраслей экономики», - пояснил Владимир Путин, напомнив, что только на прямую поддержку граждан было направлено 838 миллиардов рублей. И это — лишь одна статья расходов из немалого списка.

«Но стратегических целей никто не отменял. Правительство работает достаточно эффективно», — подчеркнул президент, — «Правительство формировалось под эти стратегические цели. И полагаю, что оно этим задачам отвечает».

По словам главы государства, изначально была критика относительно того, насколько подходящими окажутся нацпроекты в качестве рабочих инструментов. И сейчас остались вопросы, требующие дополнительного внимания. Но в целом с регионами все уже отработано.

«И, несмотря на эту пандемию, мы будем развиваться. Я вот опять привёл пример первичного звена (здравоохранения). Как было запланировано 500 миллиардов плюс 50 от регионов, так и будем это делать. Мы никуда эти деньги не снимаем. Все будет по плану», — резюмировал Владимир Путин.