Путин: Фургал обвиняется в тяжких преступлениях

Президент России Владимир Путин отвечая на вопрос о том, подтверждаются ли обвинения в адрес экс-главы Хабаровского края Сергея Фургала, заявил, что бывший губернатор обвиняется в тяжких преступлениях.

По словам главы государства, речь идёт об убийствах людей, следствие продолжает свою работу. Поэтому надо дать им возможность её закончить.

Путин также отметил, что знает реакцию жителей Хабаровского края.

«Я понимаю людей, разочарованных делом Фургала. Но обвинение него – не политическое преследование, а уголовное дело», – пояснил президент России.