Путин: мы «белые и пушистые»

В ходе ежегодной пресс-конференции журналист из ВВС задал президенту РФ Владимиру Путину вопрос: «Россия регулярно винит в этой напряженности Запад, но, находясь у власти последние 20 лет, не чувствуете ли Вы хотя бы частично своей ответственности за ухудшение отношений? Или вы считаете, что "белые и пушистые"»?

«По сравнению с вами, да. Так и есть. Мы — "белые и пушистые"», — ответил глава государства.

При этом он напомнил, что в 1990-е Россия освободила страны Восточной Европы от советского диктата, рассчитывая, что НАТО не будет расширяться на Восток. Но военная инфраструктура альянса приближается к нашим границам, поэтому Москва должна реагировать.

«Хочу также напомнить, что не Россия выходит из договоров по сдерживанию гонки вооружений, что вынуждает власти страны развивать новые виды оружия. Мы открыты для переговоров, но их с нами не ведут», — резюмировал Путин.