Путин заявил, что Навальный пользуется поддержкой спецслужб США

Президент России Владимир Путин назвал расследование об отравлении оппозиционера Алексея Навального «вбросом», которые всегда присутствовали в информационном поле. Путин заявил, что его не волнует, как он выглядит на западе, поскольку работает не для того, чтобы «красиво выглядеть за бугром».

«Что касается пациента берлинской клиники, то расследование об его отравлении является легализацией материалов американских спецслужб», - заявил Путин. Он подчеркнул, что «мы знаем, что они отслеживают геолокацию».

«Это значит, что пациент берлинской клиники пользуется поддержкой спецслужб», - добавил Путин. Он назвал данный материал «известным трюком», который применяется в политической борьбе для того, чтобы «подтянуться до уровня первых лиц».