Путин ответил на вопрос, будет ли достроен «Северный поток – 2»

Глава российского государства Владимир Путин в ходе ежедневной пресс-конференции ответил на вопрос, будет ли достроен газопровод «Северный поток – 2».

Президент выразил уверенность в том, что проект будет завершен. По его словам, газопровод отвечает не только нашей страны, но и интересам Германии и Евросоюза.

Кроме того, Путин также добавил, что надеется на то, что новая администрация в Белого дома с уважением отнесётся к интересам государств Евросоюза.