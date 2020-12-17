Путин ответил на вопрос о деле Сафронова

Во время ежегодной пресс-конференции президент России Владимир Путин ответил на вопрос, удалось ли выяснить подробности разбирательства в деле журналиста Ивана Сафронва.

Кроме того, главу государства спросили, не слишком ли часто в нашей стране начали применять эту статью?

По словам Путина, это дело не связано с журналисткой деятельностью Сафронова. Российский лидер не исключил, что журналист мог действительно оступиться.

«Но самый большой грех – это предательство. Если он в течении длительного времени сознательно сдавал информацию иностранным спецслужбам, это говорит о его внутреннем содержании», – убеждён Путин.

При этом президент добавил, что его судьбу решит суд, а вопрос помилования можно будет обсуждать лишь после этого.

