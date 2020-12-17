Президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате семьям с детьми по 5 тыс рублей на каждого ребенка до восьми лет.

«Произвести единовременную выплату гражданам Российской Федерации, проживающим на территории Российской Федерации и являющимся родителями, усыновителями, опекунами, попечителями детей в возрасте до восьми лет, имеющих гражданство Российской Федерации, в размере 5000 рублей на каждого такого ребенка», – говорится в указе президента.

В документе указано, что единовременная выплата не будет учитываться в составе доходов семей граждан при предоставлении им иных мер социальной поддержки.

Выплата осуществляется Пенсионным фондом на основании имеющихся в его распоряжении документов и сведений без подачи гражданами заявлений о выплате.