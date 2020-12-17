Путин пообещал рост зарплат до конца года на 1,5% при сокращении доходов населения

В ходе ежегодной пресс-конференции президент РФ Владимир Путин пообещал рост реальных зарплат в России до конца года на 1,5%. При этом реальные доходы населения продолжат сокращаться из-за проблем в экономике, связанных с эпидемией коронавируса.

В этом году пресс-конференция проходит в видеоформате. Путин находится в своей резиденции в Ново-Огарёво. Из-за пандемии формат большой пресс-конференции совмещён с элементами прямой-линии.