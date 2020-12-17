Путин призвал Запад предоставить официальное заключение по «отравлению» Навального

Президент РФ Владимир Путин в ходе пресс-конференции ответил на претензии журналиста ВВС, который обвинил власти России в отравлении оппозиционного политика Алексея Навального.

По словам главы РФ, наша страна готова к расследованию «покушения» на Навального.

«Мы уже давно просим Германию предоставить нам всю информацию, хотя бы просто официальное заключение об "отравлении" этого блогера», –подчеркнул президент.

Напомним, ранее в ходе ежегодной пресс-конференции президент России Владимир Путин назвал расследование об отравлении оппозиционера Алексея Навального «вбросом», которые всегда присутствовали в информационном поле. Путин также заявил, что его не волнует, как он выглядит на Западе, поскольку работает не для того, чтобы «красиво выглядеть за бугром».

«Что касается пациента берлинской клиники, то расследование об его отравлении является легализацией материалов американских спецслужб», - заявил Путин. Он подчеркнул, что «мы знаем, что они отслеживают геолокацию».

«Это значит, что пациент берлинской клиники пользуется поддержкой спецслужб», - добавил Путин.

Он назвал данный материал «известным трюком», который применяется в политической борьбе для того, чтобы «подтянуться до уровня первых лиц».