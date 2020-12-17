Путин прокомментировал ситуацию в Белоруссии

Глава РФ Владимир Путин прокомментировал ситуацию, которая складывается в Белоруссии после проведения там президентских выборов.

По его словам, белорусскому народу надо дать возможность внутри страны самому разобраться со своими вопросами.

«Белорусский лидер Александр Лукашенко чётко высказался об этом, что надо в спокойной, ритмичной обстановке решать вопросы и инициировал изменение Конституции», – напомнил Путин.

При этом президент России отметил, что в Белоруссии имеется вмешательство извне — информационная, финансовая поддержка оппозиции. «Но из-за границы ничего хорошего не получается», – заметил российский президент.

Политическим силам в братской республике не нужна конфронтация, им необходимо настроиться на позитивный диалог, направленный на защиту интересов граждан, подчеркнул Владимир Путин.