Путин раскрыл план выхода России из коронакризиса

Президент РФ Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции раскрыл план по выходу России из коронакризиса.

По его словам, власти страны разработали целый ряд мер для помощи малому бизнесу, для системообразующих предприятий и отраслей. Путин напомнил, что правительство работало очень напряженно в течение всего 2020 года, вырабатывая вместе с администрацией главы государства необходимые решения по поддержке определённых категорий граждан и экономики и в целом

При этом президент назвал наиболее пострадавшие сферы экономики: «Это несколько отраслей: перевозки, прежде всего авиационные и железнодорожные, прежде всего пассажирские, розница непродовольственных товаров и сфера услуг».

Также, напомнил Путин, большие потери в результате кризиса понесли такие системообразующие отрасли, как автопром, авиастроение, судостроение, сельское хозяйство и строительство.

Среди уже принятых мер поддержки президент назвал отсрочку по уплате налогов, за исключением НДС, выплату грантов, предоставление беспроцентных кредитов и кредитов под 2% годовых с возможностью списания при сохранении 90% от штатной численности сотрудников.

«Также мы перенесли на более поздний срок выплаты за аренду госимущества. А для малых и средних предприятий сократили отчисления в социальные фонды с 30 до 15%. И это не на коронавирус рассчитано, а навсегда, на будущее», – резюмировал Путин.