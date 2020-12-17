Путин рассказал, почему поправки в Конституцию РФ внесены именно сейчас

Президент России Владимир Путин рассказал, почему поправки в Конституцию страны были внесены именно в этом году.

По словам главы государства, всему свое время. При этом он напомнил, что раньше многие вещи было сделать невозможно.

«Конституция 1993 года была принята на фоне боевых действий в Москве, и тогда она сыграла стабилизирующую роль. Однако сейчас в России совсем иная ситуация, под которую и надо было менять Конституцию», – отметил президент.

Он также подчеркнул, что основные положения документа 1993 года сохранены. Кроме того, Путин напомнил, что в изменённой Конституции большое внимание уделено вопросам социальных обязательств государства перед гражданами. Раньше, по словам президента, такое было просто невозможно, но теперь государство обязано решать эти вопросы. То же касается и положения о территориальной целостности страны.

«В начале 1990-х годов российская армия была не в лучшем состоянии, сейчас всё по-другому. Поэтому сделано всё своевременно», – резюмировал президент России, добавив, что были предложены тысячи поправок, а явка оказалась очень высокой.