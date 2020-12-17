Путин: стратегические цели никуда не откладываются
Глава государства Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции, ответил на вопрос почему национальные проекты были отложены до 2030 года.
Журналист Первого канала спросил: «Виноват ли в этом это коронавирус, или все же Алексей Кудрин был прав, когда говорил, что нацпроекты не помогут достичь стратегические цели к 2024 году?»
Как подчеркнул президент, стратегические цели никуда не откладываются, но пандемия действительно оказывает влияние.
«Только на прямую поддержку граждан направлено 838 млрд руб., и это без учёта поддержки пострадавшим областям. Правительство работает эффективно. Хотя проблему роста цен упустили, но в целом, работа – удовлетворительная», – сказал Путин.
Что касается перестановок, то как отметил глава государства, это инициатива премьер-министра, а не президента.
«Лично я считаю, что в этом вопросе нужна стабильность. А состав кабинета министров подстраивался под достижение стратегических целей. В любом случае, всё будет по плану», – резюмировал Президент.