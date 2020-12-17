Путин заявил, что российская вакцина от COVID дает уровень защиты до 97%

Президент РФ Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции заявил, что уровень защиты, который дает российская вакцина от коронавируса, достигает 97%. Он также заявил, что нет отрицательных отзывов о прививке.

Также Путин заявил о своей уверенности в хорошем результате сотрудничества по вакцине от коронавируса с AstraZeneca.

«Россия оказалась первой страной в мире, которая изобрела, так можно сказать, и начала производить вакцину - и научного центра имени Гамалеи, и новосибирского центра "Вектор"», - заявил Путин. Он уверен, что в России «хорошая, безопасная, и эффективно действующая» вакцина.

В этом году из-за эпидемии коронавирусной инфекции пресс-конференция проходит в режиме онлайн.