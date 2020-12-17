Путин заявил, что Россия откроет границы после разрешения врачей

Президент России Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции заявил, что Россия откроет границы с другими странами, «как только позволят врачи».

«Как только врачи позволят, это сделаем», – заявил Путин, отвечая на вопрос журналиста о том, когда Россия откроет границы с другими странами. Он отметил, что в закрытых границах можно найти и свои плюсы, как, например, развитие внутреннего туризма.

Президент отметил, что он рассчитывает на то, что россияне будут больше использовать возможности внутреннего туризма «и приедут в Петербург».

«Для этого границы открывать не нужно», - заметил президент.