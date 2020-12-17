Путин заявил, что Россия в целом не против вывода своих миротворцев из Приднестровья

Президент РФ Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции прокомментировал требование избранного президента Молдавии Майи Санду о выводе российских миротворцев из Приднестровья.

Как подчеркнул глава государства, Россия в целом только за то, чтобы вывести миротворцев из региона, но только когда для этого «созреют условия».

При этом риторику Санду Путин охарактеризовал как вполне обычную, пожелав ей успехов на посту президента Молдавии.

