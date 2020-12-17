Путин заявил о готовности сделать прививку от COVID, как только в этом возникнет необходимость

Президент РФ Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции заявил, что еще не сделал себе прививку от коронавирусной инфекции, поскольку он находится в той возрастной категории, для представителей которой вакцина «еще не поставлена».

Путин заявил, что сделает прививку от коронавируса при первой возможности, поскольку уверен в ее эффективности. Также глава государства считает, что вакцинация должна быть всеобщей для достижения коллективного иммунитета. Он также сообщил, что для производства нужного количества вакцины от коронавируса в России пока не хватает.