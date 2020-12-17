Российские банки начнут переводить клиентов с пластиковых карт на цифровые

Крупнейшие российские банки решили начать отказываться от массового выпуска пластиковых карт.

В частности, уже к концу 2023 года Сбербанк начнёт выпускать до 50% всех своих карт только в цифровом формате, передаёт РБК со ссылкой на заместителя председателя правления этой кредитной организации Кирилла Царёва. По его словам, в начале 2021 года Сбербанк предоставит всем клиентам услугу «пластика как опции».

«При заказе любого карточного продукта им можно будет сразу воспользоваться в цифровом виде: в интернете или для любых покупок, загрузив в смартфон с NFC (бесконтактной технологией оплаты). А пластик, при необходимости, клиенты смогут дозаказать позднее», – пояснил Царёв.

При этом представитель Сбербанка подчеркнул, что для кредитной организации крайне важна экологическая повестка. Уже существующие цифровые карты, которыми пользуются несколько миллионов человек, позволили сэкономить более 5 тонн пластика.

«Отказ от выпуска лишнего пластика позитивно повлияет на экологию, что является стратегической задачей ВТБ», – заявила руководитель управления «дебетовые карты и счета» банка Ксения Андреева.

Именно по этой причине во втором по величине отечественном банке России к 2023 году планируют выпускать в цифровом виде до 40% всех карт. По словам представителя пресс-службы кредитной организации, сейчас на долю виртуальных карт в ВТБ приходится 5% выпуска, а оборот по ним достиг в 2020 году около 8 млрд руб.

В банке также отметили, что цифровые карты выпускаются в онлайн-банкинге и практически не отличаются по своему функционалу от пластиковых. Чтобы пользоваться «цифрой» не только онлайн, но и в магазинах, её необходимо загрузить в мобильный кошелек – Apple Pay, Samsung Pay, Android Pay или Mir Pay.

В ближайшей перспективе также собираются отказаться от пластиковых карт в банках «Санкт-Петербурге» и Росбанке. При этом в Газпромбанке сокращать объёмы пластиковых карт пока не планируют, но будут активно развивать и цифровой формат.

«Клиенты привыкли к пластиковым картам, поэтому их популярность не будет снижаться, но текущая ситуация показала, что нужно делать большой акцент на цифровых картах», – отметили в Газпромбанке.

Аналогичной позиции придерживаются в банке «Хоум Кредит», а Райффайзенбанк пока только планирует начать эмиссию цифровых карт.