Российские спортсмены смогут выступать под национальным флагом начиная с декабря 2022 года

Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) сократил с двух до четырех лет срок отстранения России от участия в Олимпийских играх, Паралимпийских играх и чемпионах мира. Утвержденные CAS санкции Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении российского спорта на два года – до 16 декабря 2022 года лишают спортсменов страны возможности выступать под национальным флагом. При этом российские спортсмены могут выступать на международных соревнованиях под нейтральным флагом.

В декабре 2019-го исполком WADA решил лишить Россию права проводить крупные международные турниры, а российских спортсменов права на выступление под национальным флагом. В ноябре 2020 года в CAS началось рассмотрение российской апелляции на решение WADA.