Собянин сообщил, что прививку от COVID могут сделать работники СМИ, транспорта и промышленности

Московский градоначальник сообщил 17 декабря в ходе осмотра пункта вакцинации от коронавируса в столичной поликлинике, что прививку от COVID могут сделать сотрудники промышленных предприятий, транспорта и журналисты, начиная с 21 декабря. Также чиновник сообщил, что Москва стала «первым городом мира, который начал вакцинацию», предоставив «возможность вакцинироваться от коронавируса таким группам населения, как представителям образования, здравоохранения, культуры, торговли».

«С понедельника открываем возможность вакцинироваться для работников промышленности, транспорта и средств массовой информации», - заявил Собянин, подчеркнув, что «активная вакцинация в Москве продолжается».

В общей сложности в столице от коронавируса уже сделали прививки около 15 тыс. человек.