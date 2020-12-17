Тормозя — оглянись: правительство призвали «не увлекаться» ограничением цен

К 21 декабря 2020 года в силу должно вступить соглашение о фиксированных ценах на сахар и подсолнечное масло. То есть, пояснили в правительстве, в течение пяти дней с даты подписания документа 16 декабря, цены на эти социально значимые продукты должны снизиться. Глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев даже успел заявить, что продукты сразу начали дешеветь.

Закрепленные в соглашениях цены на сахар-песок составят 36 рублей за килограмм (в опте), на подсолнечное масло — 95 рублей за литр. Эти меры будут действовать до конца 1-го квартала 2021 года. Соглашения подписаны с ключевыми производителями, на которых приходится около 90% рынка сахара и 85% рынка подсолнечного масла, сообщил министр. «Безусловно, это позволит повысить доступность продукции для наших граждан», — сказал глава Минсельхоза.

Прокомментировал соглашение и уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов. Он заявил, что прямое ограничение цены без учета расходов нарушает законы рыночной экономики. По мнению уполномоченного при президенте, государство должно оказывать влияние на цены только силами ФАС, да и то в случае выявления сговора.

Он признал, что резкий рост цены на отдельные продукты питания действительно является социальной проблемой, которую сейчас пытаются решить постфактум.

«Государство должно не ориентиры устанавливать, а видеть возможные социальные риски в динамике. И предотвращать их, а не реагировать, когда все уже случилось. Реакция может быть и в форме дотаций, а лучше всего в форме повышения доступности кредитных ресурсов для тех элементов цепочек, которые попадают в кризисную ситуацию. А повлиять на ситуацию методом сугубо административного давления можно только временно», — сказал Титов в интервью «Интерфаксу».

Все имеет свою цену

Установление административных цен на сахар и растительное масло — вынужденная мера после упущенной ситуации, на которую раньше можно и нужно было воздействовать рыночными механизмами, говорит главный аналитик ТелеТрейд Марк Гойхман. Это могли быть, например, дополнительные поставки в торговлю из Госрезерва, антимонопольные меры против диктата торговых сетей, госсубсидии и налоговые льготы производителям и пр. Такие методы не теряют своей актуальности и теперь. Но они действуют не сиюминутно, на перспективу.

А сейчас нужно хотя бы административным способом предотвратить рост цен, уверен эксперт. Как остро противокризисная и, самое главное, временная мера, она может быть целесообразна. Цены остановлены практически на текущем уровне. Сахар — 45 рублей за килограмм и подсолнечное масло —110 рублей за литр – лишь чуть ниже фактических цен и находятся в пределах рентабельности в торговле. Поэтому их снижение к данным уровням действительно произойдёт. Оно не столь болезненно для продавцов. Да и мало кто решится не сделать это, поскольку соглашение подписано. Тем более, что есть начальственные окрики и угроза чуть ли не уголовных дел.

Но прав Борис Титов в том, что нерыночные меры опасны и неприемлемы в принципе, полагает Марк Гойхман. Они и сейчас не должны быть постоянными, иначе такие ограничения в ценообразовании приведут к дефициту, подорвут и возможности производства. Задача в том, чтобы за время экстренно действующих предельных цен сформировать вышеуказанные рыночные механизмы и меры воздействия. Это, вероятно, может получиться, поскольку сейчас одновременно делается попытка их введения. За три месяца действия обязательных цен данная практика способна выровнять перекосы.

Кроме того, добавляет эксперт, в 2021 г., вероятно, не будут столь значимыми факторы удорожания продовольствия. К ним в 2020 г. относилось резкое увеличение курса валют к рублю и связанное с этим повышение себестоимости, взлёт мировых цен и пр. Это кризисные явления, которые, возможно, не будут столь значимыми по мере ослабления пандемии. Соответственно, после взлёта цен в 2020 г. они, хотя и вряд ли снизятся, но будут расти не более общей инфляции в пределах 4-5%.

Кому больнее

Тема сдерживания розничных цен на базовые продукты питания, куда внесли сахар и подсолнечное масло, имеет крайне дискуссионный характер, признает член генерального совета «Деловой России» Алим Бишенов. Предполагается корректировка отпускных цен в опте, однако соглашения подписаны не со 100% производителей этих продуктов, а лишь с теми, кто занимает основную долю рынка. Также в соглашениях участвуют ключевые торговые сети, это члены Ассоциации компаний розничной торговли (X5, Магнит, Лента, Ашан) а в общей массе это до 60 федеральных и региональных сетей. Фактически предполагается, что отпускная предельная цена на подсолнечное масло будет не выше 95 рублей за литр, в рознице 110 руб., а по сахару — 36 руб. в опте и не менее 46 руб. за кг в рознице.

Поскольку соглашения распространяются на крупных игроков и не затрагивают предельно всех участников рынка, такое положение дел может негативно сказаться на мелкой рознице, а также внести дисбаланс в торговые и производственные цепочки, считает эксперт. Изначально проблема роста цен заключалась в росте отпускных цен на сырье для производителей, которые, разумеется, желая поддержать маржу повышали дальнейшие цены для своих партнеров.

Торговые сети в данном случае занимают наиболее уязвимую позицию — поскольку по их же словам, они как раз на такие базовые продукты питания как хлеб, макароны, сахар, чай, подсолнечное масло и т.п. стараются устанавливать минимальную наценку, полагает Алим Бишенов. Соответственно, из-за того, что соглашение подписано не со всеми, возможен непропорциональный рост цен на эти продукты в остальной рознице и, как следствие, увеличение надзора за регулировкой цен со стороны регулятора в лице ФАС, который сможет проводить проверки в торговых точках без привязки к тому, подписывали ли они соглашение или нет.

Дорога ложка к обеду

Озвученные выше мысли хорошо коррелируются с тем, с о чем говорит уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов — что ручное вмешательство нарушает рыночные законы. Отпускные цены на сырье повышались последовательно, очевидно, что это один из негативных эффектов пандемии, и государство должно было своевременно отслеживать эту статистику. По его мнению, вмешиваться в регулирование цен может только ФАС при выявлении признаков картельного сговора, но то, что происходило на розничном рынке с ценами на продукты, никак не соотносится с признаками сговора, а имело массовый характер из-за роста отпускных цен на сырье.

При этом обвинять производителей сырья в росте их же цен крайне странно – ведь они руководствуются вполне объяснимыми мотивами в желании поддержать собственную маржу, указывает Алим Бишенов. В результате при такой регулировке цен на конечные продукты питания так или иначе все участники производственной цепочки будут испытывать трудности в поддержании доходности бизнеса, что, в конечном счете, отразится на общем экономическом эффекте.

Таким способом государство сможет снизить напряжение в обществе, но при невозможности контролировать абсолютно все розничные торговые точки и при пропорциональном росте цен на другие товарные позиции, эффект от такого решения может быть крайне низкий. Более того сдерживание цен носит временный характер, ведь меры действуют до конца 1 квартала 2021 года, и после этого срока они могут вновь заметно вырасти, считает Бишенов. Если, конечно, государство не решит за это время задачу для создания более действенных и долгоиграющих механизмов.

