Цена на биткоин обновила исторический максимум

Цена на биткоин впервые поднялась выше отметки в $22 тысячи, обновив таким образом исторический максимум, свидетельствуют данные торгов на бирже Binance.

По состоянию на 06.19 по московскому времени электронная валюта дорожает на 13,49%, до $22 05 тыс., на Binance биткоин вырос на 14,20%, до $22 069, сообщает портал CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам.

«Биткоин резко вырос после достижения уровня исторического максимума и сейчас торгуется выше 22 тысячи долларов», - рассказал агентству РИА «Новости» независимый эксперт Мансур Гусейнов. Он подчеркнул, что ожидал некоторой коррекции, однако, по его предположению, «консолидация в диапазоне $17,5-19,5 тыс. была тем периодом, когда фиксировалась прибыль». Он также уверен, что рост продолжиться в случае, если за один два дня не произойдет отката назад, к отметке ниже $20 тыс. На долю биткоина приходится примерно %64,7 всего глобального рынка криптовалют.