Турция не откажется от покупки ЗРК С-400, несмотря на санкции США

Анкара не откажется от покупки российских ЗРК С-400 и предпримет ответные шаги после оценки санкций США, введенных в связи с этим приобретением.

Об этом заявил в четверг глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу. По его словам, реакция Турции будет определяться исходя из оценки правительством страны воздействия этих санкций.

«Мы обязательно предпримем шаги в соответствии с ними, — сказал дипломат в интервью телеканалу «Канал 24». — Неважно, будут ли санкции мягкими или жёсткими, сами по себе санкции это неправильно».

Кроме того, Чавушоглу добавил, что судя по содержанию, санкции Вашингтона не могут сильно повлиять на Турцию.

Ранее на американские санкции отреагировал президент Турции Реджеп Эрдоган. По его мнению, они несовместимы с союзническими отношениями. Он назвал этот шаг Вашингтона «атакой на суверенитет Турции».

«Евросоюз грозил ввести против нас санкции, потом США. До сегодняшнего дня CAATSA ни к кому не применяли, кроме нас, страны НАТО. И это называется за союзничеством? Что это за альянс? По какому основанию? Турция купила у России С-400. А разве Турция у вас не просила системы ПВО? Санкции США — это нападение на наш суверенитет, средство давления на нас», — подчеркнул Эрдоган.

Напомним, 14 декабря стало известно, что Минфин США ввёл санкции против Секретариата оборонной промышленности Турции, лично его главы Исмаила Демира, а также трёх чиновников. Позже глава Госдепа Майк Помпео пояснил, что это решение связано с покупкой Турцией российских ЗРК С-400.

Помпео также подчеркнул, что Турция ценный и очень важный партнёр в региональной безопасности для США. Поэтому в Вашингтоне хотели бы продолжать продуктивное сотрудничество в оборонном секторе, удалив препятствие в виде С-400.

При этом госсекретарь пояснил, что введение санкций против Анкары — «понятный сигнал, что Вашингтон будет в полной мере реализовывать пункт № 231 закона CAATSA и не потерпит значительных транзакций с оборонным и разведывательным сектором России».

Наша справка

С-400 — российская зенитная ракетная система большой и средней дальности, зенитный ракетный комплекс (ЗРК). Создана Научно-производственным объединением «Алмаз» на основе действующих комплексов С-300. ЗРК С-400 предназначен для уничтожения всех современных и перспективных средств воздушно-космического нападения противника.