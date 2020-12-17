В Госдепе уверены в остановке «Северного потока — 2»

Вашингтон намерен вводить санкции против российского газопровода «Северный поток — 2» вплоть до его остановки», заявил в ходе интернет -конференции Атлантического совета заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Кристофер Робинсон.

«Я бы сказал, что эти санкции работают, и мы остановим этот трубопровод», - заявил Робинсон. Он подчеркнул, что США не хотят вводить санкции, но им придется «использовать эти полномочия и эти инструменты, чтобы остановить проект».

Также представитель Госдепа заявил, что завершение строительства трубопровода будет играть ключевую роль в деле улучшения американо-российских отношений.

Проект «Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Трубопровод проходит от российского побережья через Балтийское море до Германии. Противниками проекта последовательно выступают США и их союзники, которые активно выходят на европейский рынок со своим сжиженным природным газом. В декабре 2019 года Соединенные Штаты ввели санкции против газопровода, в результате ограничительных мер работу в проекте остановила швейцарская Allseas.