В Турции зафиксирован антирекорд скончавшихся от COVID-19

За последние сутки в Турции число выявленных случаев инфицирования коронавирусом составило 27 515, а от COVID-19 умерло 243 человека, что стало наибольшим числом с начала пандемии, сообщает «РИА Новости».

«Сегодня выявлено 27 515 новых случаев COVID-19. Умерли 243 больных, с начала пандемии - 17 364. В тяжелом состоянии находятся 5803 больных", – говорится в сообщении министерства здравоохранения Турции.

Ранее президент Турции Реджеп Эрдоган объявил о том, что с 21:00 31 декабря по 5:00 4 января вводится круглосуточный комендантский час.

До этого в Турции был введен ночной комендантский час: в будни с 21:00 до 5:00, а также круглосуточный с вечера пятницы до утра понедельника. Кроме того, запрещена работы саун, бассейнов, спортзалов, торговые центры пускают определенное число покупателей и только по цифровому коду, а рестораны и кафе работают только на вынос.