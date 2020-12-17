Вакцинация от коронавируса в ЕС стартует 27-29 декабря

Вакцинация от коронавируса COVID-19 начнётся во всех странах, входящих в ЕС, в период с 27 по 29 декабря.

Об этом рассказала журналистам глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Однако, как пояснила она, единый день старта вакцинации в Евросоюзе согласовать до сих пор не удалось. Пока свою готовность к вакцинации 27 декабря подтвердили лишь три страны: Австрия, Германия и Италия.

При этом в Европейском агентстве лекарственных препаратов заявили, что примут решение по вакцине, разработанной компаниями Pfizer и BioNTech, 21 декабря, передаёт ТАСС.

«Определить единый день начала вакцинации для всех 27 стран ЕС может быть сложно из-за логистических проблем и сроков поставки», — рассказал агентству источник в дипломатической миссии одной из стран ЕС.

По его словам, страны, которые физически способны начать вакцинацию 27 декабря, не настроены откладывать этот момент на несколько дней ради политического эффекта.

Так, министр здравоохранения председательствующей в Евросоюзе ФРГ Йенс Шпан заявил, что в Германии вакцинация начнётся, как и планировалось, 27 декабря. Однако он подчеркнул, что вакцина должна стать доступной для всех 27 стран-членов ЕС одновременно, независимо от их финансовой устойчивости, благодаря переговорам, проводимым Европейской комиссией, которые, по его словам, стали «важным сигналом европейской солидарности».

Как член ЕС Германия обязана ждать, пока Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) одобрит вакцину. Предположительно, это должно произойти 21 декабря.

По словам, высокопоставленного чиновника ЕС, блок может дать окончательное одобрение вакцины, разработанной Pfizer и ее партнером BioNTech, 23 декабря.

Между тем, в Великобритании, которая покинула ЕС, уже около 140 000 человек получили вакцину. Об этом, в частности, заявил главный врач BioNTech Озлем Туеречи на онлайн-мероприятии в четверг.