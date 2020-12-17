Замедление падения – еще не рост

В ноябре Росстат зафиксировал самый высокий темп восстановления промпроизводства с начала пандемии. Снижение в прошлом месяце составило всего 2,6% в годовом выражении. Результат оказался вдвое лучше октябрьского, когда спад оценили в 5,5%. Эксперты восприняли эту новость с осторожным оптимизмом.

«Статистические данные по промышленному производству в ноябре приятно удивили нас и экономическое сообщество (наиболее оптимистичный прогноз среди респондентов Bloomberg предполагал падение на 4,0% г/г при медиане в 4,9%). Это было достигнуто прежде всего за счет роста в обрабатывающей промышленности (на 1,1% г/г, после сокращения на 3,7% г/г месяцем ранее), а также замедления падения в добывающей отрасли», — заявил «Эксперту Online» экономист по России и СНГ, ИК «Ренессанс Капитал» Андрей Мелащенко.

Таблетка роста

Драйверами роста обрабатывающей промышленности стали, в первую очередь, химическая отрасль, прибавившая в годовом выражении 13,3%, деревообработка и легкая промышленность. Что касается конкретно химии, то отчасти к такому скачку ее подвела фармацевтическая составляющая. «Дополнительный стимул обработке (как прямо, так и косвенно) в среднесрочной перспективе должно придать производство вакцин. Фармакология, по объективным причинам растущая на протяжении всего года, в ноябре показала выдающийся рост на 35,5% г/г», — добавляет Мелащенко.

Фармацевтика и особенно производство вакцин должны стать драйвером роста промпроизводства. Линия по производству вакцины "Спутник V" на предприятии Biocad в Стрельне Фото: ANATOLY MALTSEV/EPA

По данным Росстата выпуск лекарств за 11 месяцев этого года вырос на 22,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Только в ноябре отечественные предприятия выпустили препаратов на 46,6 млрд рублей. Это на 20 с лишним процентов превысило октябрьский результат, и на 18,8% — прошлогодний. Активнее всего росло производство витаминов, фармацевтических субстанций и диагностических реагентов.

Больше мяса

Еще один передовик производства — пищепром. Этот сегмент по итогам 11 месяцев продемонстрировал рост на 3,9% по сравнению с прошлым годом. Причем лидером стало отнюдь не зерно — мясо. По данным Росстата с января по ноябрь его выпуск вырос на 11,3%. Почти на столько же выросло производство консервов, больше стали выпускать полуфабрикатов и колбас. В плюсе оказалась не только мясная составляющая — рост продемонстрировали производители молока, сыров, сливочного масла.

Ранее Минсельхоз заявил, что объемы производства отечественных предприятий способны полностью обеспечить рынок основными продуктами питания. В целом сельское хозяйство в течение года демонстрировало уверенный рост — 3,3% по сравнению с прошлым годом.

Однако в октябре рост сменился резким падением (на 6,6% в годовом выражении) за счет снижения урожая подсолнечника и сахарной свеклы, а также производства скота и птицы. «Последнее нашло свое отражение в динамике цен на соответствующие категории продовольствия (рост цен на мясо и птицу обусловил существенное ускорение инфляции в ноябре) и в мерах, предпринятых Правительством с целью сдержать рост цен», — отмечает Андрей Мелащенко.

По словам исполнительного директора «Инвестиционно-Аграрного Фонда» Марины Строгой, плохой урожай сахарной свеклы и в России, и на Украине подстегнул цены на сахар и на мировом рынке. Да и не только на него. Как отмечает эксперт отмечает — на фоне пандемии спрос на продукты питания и сырье для их производства высочайший. И вероятнее всего, отечественные производители постараются воспользоваться сложившейся конъюнктурой, нарастив производство.

Сначала — внутренний рынок

«Однако ограничения на экспорт, которое вводит Минсельхоз, могут снизить объемы экспорта в следующем году. Особенно, если урожай по различным причинам (климатического характера, например) окажется ниже, чем планировалось. Но эти меры призваны снизить уровень цен на продукты питания внутри России, а также не допустить сокращения необходимых стратегических запасов, что целесообразно с точки зрения продуктовой безопасности страны», — отмечает Строгая.

Правительство установило тарифную квоту на вывоз пшеницы, ржи, кукурузы и ячменя в размере 17,5 млн тонн. Кроме того, с 9 января по 30 июня будет введена экспортная пошлина на семена подсолнечника. Она составит 30% от таможенной стоимости, но не менее 165-ти евро за тонну.

Впрочем, власти уже дали понять, что прекрасно понимают — госрегулирование хорошо в меру. Снизить цены в данной ситуации — решить задачу лишь наполовину.

«Очень важно, чтобы и производители, и потребители понимали, в каких условиях работать, чтобы не отбить этим вот административным регулированием нормальный рыночный механизм, желание инвестировать в отрасль, продолжать инвестиции в сельское хозяйство, чтобы те проекты, которые были, ну, в общем, чтобы посевные площади не снижались и так далее, поэтому перед нами стоит ещё одна очень сложная задача — именно выработать этот постоянно действующий, уже экономический механизм, вот в качестве такого механизма мы сейчас видим экспортные пошлины, которые будут меняться по заранее известному, предсказуемому графику, в зависимости от, в первую очередь, конечно, мировых цен и, значит, валютных курсов», — прокомментировал глава Минэкономразвития Максим Решетников подписание Минсельхозом соглашений о фиксации цен на сахар и подсолнечное масло с производителями, торговыми сетями и отраслевыми организациями.

Ключевой баррель

Основную роль в том, что производственная динамика в ноябре улучшилась, но так и осталась в отрицательной плоскости, сыграла добыча полезных ископаемых. Как отмечается в обзоре Минэкономразвития «О динамике промышленного производства. Декабрь 2020 года», сдерживающим фактором было действие соглашения ОПЕК+ об ограничении добычи нефти.

Спад нефтепереработки в ноябре составил 5,8%. Впрочем, это все-таки лучше октябрьских результатов, когда падение в годовом разрезе составило 10,6%. Эксперты полагают, что в дальнейшем ситуация будет улучшаться. И, традиционно, потянет за собой российскую экономику.

«Темпы падения в добывающей отрасли должны дополнительно снизиться с нового года ввиду наращивания объемов добычи в рамках ОПЕК+. Падение в промышленном производстве (равно как и в сфере розничной торговли и оказания услуг) должно смениться ростом уже в апреле 2021 года, когда из базы расчетов динамики уйдут докризисные месяцы», — говорит Андрей Мелащенко, добавляя, что «Ренессанс Капитал» ожидает роста промпроизводства по итогам года на 4,2%.

«Восстановление российской экономики во многом будет зависеть от внешних факторов — как быстро начнет восстанавливаться спрос на энергоносители, сырье и т.д. Поскольку ожидается продление карантинных мер на основных рынках — в ЕС, прежде всего, то можно ожидать оживления ближе ко второму кварталу 2021 года», — рассуждает первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал.

Луч восстановления

По мнению Сигала, рост поставок за рубеж позитивно отразится на добывающей и обрабатывающей промышленности, транспортном секторе, агрокомплексе. Увеличение внутреннего спроса после снятия карантинных ограничений внутри страны позитивно скажется на темпах роста пищевой и легкой промышленности, на секторе торговли и услуг.

«По различным прогнозам, на устойчивую траекторию восстановления российская экономика вернется во втором полугодии 2021 года — об этом говорят расчеты ЦБ РФ и Минэкономразвития», — добавляет эксперт.

По словам руководителя аналитического департамента AMarkets Артема Деева, такие оценки вполне реальны, так как, скорее всего, основная часть ограничений, связанных с коронавирусом, к тому времени уже будет снята.

«Вероятнее всего, постепенное восстановление отраслей не потребует дополнительных стимулирующих мер государства. Однако наиболее пострадавшим секторам (туризм, авиаперевозки, услуги, непродовольственный ритейл) могут понадобиться инструменты по отсрочке налоговых платежей, льготные кредиты и другая поддержка», — резюмирует Деев.