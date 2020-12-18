Австрия ужесточает карантин

Канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что в стране с 26 декабря 2020 года по 24 января 2021 года вводится жесткий карантин, сообщает ТАСС.

Будут закрыты магазины и предприятия сферы услуг и введены ограничения на выход населения из дома, за исключением похода на работу, за продуктами, на помощь людям, прогулку.

При этом власти предоставят возможность преждевременно выйти из жесткого карантина тем, кто примет участие в массовом тестировании на коронавирус. Этим гражданам при негативном результате анализа разрешат посещать магазины, объекты культуры и ездить на отдых.

Контролировать наличие отрицательного анализа на коронавирус на входах в объекты культуры и туризма должны будут администрации этих учреждений. Во всех остальных случаях выборочные проверки на улице будет проводить полиция.

«На выходных перед 18 января будет организовано массовое тестирование. Готовые принять участие в этом процессе смогут с 18 января вновь посещать объекты торговли, культуры, сферы услуг, гастрономии, туризма. Для тех, кто не готов участвовать в тестировании, правила локдауна будут действовать по 24 января, то есть на неделю дольше», – заявил Курц.