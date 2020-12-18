Банк России сохранил ключевую ставку на прежнем уровне

На сегодняшнем заседании Совета директоров Банка России, которое стало последним в этом году, регулятор принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 4,25%.

Это уже третья подряд пауза в цикле смягчения денежно-кредитной политики ЦБ: 18 сентябре и 23 октября Центробанк также сохранял ставку на уровне 4,25%.

Такое решение не стало сюрпризом, большинство финансовых аналитиков были уверены, что для повышения ставки время ещё не пришло. Таким образом, с завершением этого года к концу подошёл и активный цикл смягчения денежно-кредитной политики.

Напомним, весной-2020 на фоне пандемии коронавируса Банк России вступил в активную фазу снижения ключевой ставки для поддержки экономики страны в кризисный период. Всего с апреля по июль ключевая ставка была снижена с 6,25% до 4,25% годовых. Однако с тех пор она остаётся неизменной.

Ксения Лапшина из QBF подчеркнула, что пространство для снижения ключевой ставки было крайне ограничено. В этой связи, по её мнению, Банк России решил избежать ситуации, когда реальные ставки стали бы нулевыми или даже отрицательными на постоянной основе.

«Уровень инфляции в настоящее время поднялся высоко настолько, что и текущий показатель ключевой ставки в 4,25% вызывает сомнения. Поэтому, мы полагаем, что в первой половине 2021 года ЦБ, понизит ставку на 25 б.п. – до 4%, но не более», – предположила она.