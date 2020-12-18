Бельгийская чиновница случайно раскрыла стоимость всех вакцин от коронавируса

Государственный секретарь Бельгии по вопросам бюджета Ева Де Блекер опубликовала в твиттере план закупки ее страной вакцин от коронавируса с указанием цены и количества штук, сообщает бельгийская газета HLN.

«В этом году будет закуплено 33,5 миллиона доз вакцин. И мы собираемся заплатить за это в общей сложности 279 миллионов евро в 2020 году. В 2021 году будет выделено еще 500 миллионов евро на закупку дополнительных вакцин в случае необходимости», — написала Де Блекер.

К сообщению была прикреплена таблица с ценами на вакцины и количеством закупаемых партий препарата. Бельгия закупит 7,7 млн доз вакцины AstraZeneca по 1,78 евро, 5,2 млн доз Johnson & Johnson по 8,5 доллара США, 7,7 млн доз Sanofi и GSK по 7,56 евро, 5 млн доз BioNTech и Pfizer по 12 евро, 5,8 млн доз CureVac по 10 евро и 2 млн доз Moderna по 18 долларов США.

Через полчаса после публикации Ева Де Блекер удалила свой твит.

Ранее в Российском фонде прямых инвестиций заявили, что стоимость российской вакцины Sputnik V для международных рынков меньше 10 долларов за дозу, что меньше 20 долларов за две дозы, необходимые для вакцинации.