Биткоин может стать пятым «триллионником»

Сложная история рекордов

Аналитики Bloomberg прочат первой криптовалюте в следующем году колебания в диапазоне 10– 50 тыс. долларов, что на пике предполагает капитализацию 1 трлн долларов, прокомментировал «Эксперт online» последние данные о динамике самой дорогой криптовалюты шеф аналитиков Высшей школы управления финансами Михаил Коган. Такой капитализацией сегодня могут похвастаться лишь четыре компании, торгующиеся на Уолл-стрит, отметил он.

Напомним, в январе с. г. четвертой американской компанией, преодолевшей триллионный порог, стала Alphabet, вслед за Apple, Microsoft и Amazon. А капитализация биткоина сейчас составляет несколько более 400 млрд долларов.

В ходе торговой сессии в четверг биткоин впервые преодолел отметку 23 тысячи долларов, и в пятницу держится выше этого уровня, хотя и ниже вчерашнего максимума. Прежнего рекорда эта криптовалюта достигла два года назад, во вторую декаду декабря 2018 года, когда ее котировки превысили 17 тыс. долларов.

Тогда вслед за взлетом последовал сокрушительный обвал. Прогнозы при этом были радужными. Хотя рост биткоина редко называли иначе, нежели спекулятивным и, в сущности, малообъяснимым.

Сегодня на рынке заговорили о том, что еще до конца года эта криптовалюта может превысить и 25 тысяч. Впрочем, есть и более осторожные мнения: по ряду признаков, мы имеем дело с новым пузырем.

Но, согласно итогам опроса, которые провела газета «Известия», аналитики уверены в том, что курс биткоина продолжит расти как минимум до конца первого квартала 2021 года. Одной из причин роста курса биткоина стали инвестиции в криптовалюту крупных компаний, в том числе таких технологических организаций, как Microstategy, Stone Ridge и Square, осенью вложивших в него суммарно более 600 млн долларов.

Но «монета» растет не в одиночку. Так, криптовалюта Эфириум 10 июня стоила 324 доллара, 10 ноября — 445,8 доллара, а 18 декабря она котируется по 650 долларов за единицу.

68 триллионов повернули головы к биткоину

Причиной для оптимизма в отношении криптовалют выступает усиливающееся недоверие к фиатным валютам, выпущенным ведущими центробанками мира, отмечает Михаил Коган. ФРС для смягчения последствий пандемии ежемесячно выкупает с рынка активы стоимостью 120 млрд долларов за счет «печатного станка», обещая сохранять близкие к нулю процентные ставки как минимум до конца 2022 года.

В качестве спасения от снижения покупательной способности фиатных денег инвесторы ищут прибежище в золоте, говорит эксперт, и среди них набирает все большую популярность идея размещения капитала в его цифровом аналоге, биткоине. Некоторые крупнейшие инвесторы, миллиардеры и экономисты постепенно смещаются от скепсиса в отношении первой криптовалюты к пониманию, что на их глазах зарождается новый класс активов, в который ринулись институциональные инвесторы и публичные компании, начавшие размещать в биткоине свои резервы.

Биткоин противопоставляется национальным валютам по такому параметру, как эмиссия. В первой криптовалюте она запрограммирована алгоритмически и носит конечный характер 21 млн монет. Каждые четыре года объем награды майнерам, которые ее «добывают» (иными словами, увеличивают предложение) сокращается вдвое, что создает дезинфляционный эффект и порождает ценность.

Критики обращают внимание на то, что биткоин ничем не обеспечен и «лопнет», но с момента его создания в прошлый кризис уже прошло почти 12 лет, так что он доказал свою «жизнестойкость», констатирует Михаил Коган.

Долгосрочным риском для биткоина выступает появление национальных цифровых валют (CBDC), выпускаемых центробанками с использованием элементов той же технологии, что и биткоин. Однако он окажется в разряде теоретических, в случае если ЦБ будут реализовывать ту же политику, что и сейчас в фиатных валютах, говорит аналитик.

Вполне вероятно, исчезнут другие криптовалюты, на базе которых так и не будет создан какой-то продукт, а биткоин, как первопроходец, за счет своего алгоритма, так и останется в статусе «цифрового золота» в последующие десятилетия, если мир не пройдет через «перезагрузку» и не появится валюта, к которой будет высокое доверие, рассуждает он.

Стоит помнить, предупреждает эксперт, что биткоин остается рискованным активом и его колебания по-прежнему в разы превышают показатели того же золота. Даже в условиях сохранения фундаментальных причин для роста он также будет подвержен существенным коррекциям. В марте уходящего года за сутки его стоимость обвалилась более чем на 40%, что, впрочем, не помешало с тех пор ему вырасти в шесть раз от достигнутых минимумов.

Можно допускать формирование технической коррекции в десятки процентов на каком-то этапе в 2021 году после нынешнего спурта в октябре-декабре более, чем на 110%, предполагает аналитик. Только антирекордом это уже не станет. Биткоин по мере своего «взросления» терял более, чем 90% своей стоимости. Но тогда его поддерживали розничные инвесторы. Сейчас пришло время институционалов, которые сгладят волатильность и, в силу упомянутых факторов, скорее, будут наращивать свои позиции, чем усиливать падение.

Поколение миллениалов, которые унаследуют текущие состояния в 68 трлн долларов, смотрит на биткоин благожелательно, добавляет Михаил Коган. Число публичных компаний, которые заявляют о своих инвестициях в первую криптовалюту, продолжает расти. Все это повышает шансы реализации прогнозов Bloomberg по движению биткоина в 2021 году.

Каким окажется слово традиционной экономики?

Рост биткоина обусловлен несколькими факторами, основные из которых — программы количественного смягчения или поддержки экономики развитых стран, соглашается основатель Talkbank Михаил Попов. Инвесторы, в первую очередь национальные, пытаются сберечь свои средства от фактической инфляции, которая развивается для инвестиционных инструментов, особенно когда приходят какие-то негативные факторы, связанные с пандемией.

Деньги, запущенные в экономику, которые приводили к росту фондовых индексов, сталкиваются с негативными явлениями, говорит банкир. В частности, некоторые города в Европе уходят на новогодний локдаун. В Англии заявили о появлении нового штамма вируса, который распространяется быстрее, чем Covid-19. Это создает очередной риск большой волны локдауна, который является губительным для традиционной экономики.

Такая ситуация заставляет инвесторов защищать свои инвестиции и выводить их из традиционной, фиатной экономики в более устойчивые к таким изменениям сферы, констатирует Михаил Попов. Биткоин — самая распространённая криптовалюта, получает больше всего эффекта от этого перетока. Но такая ситуация была бы невозможна или имела бы меньшее значение, если бы национальные игроки не участвовали активно в инвестициях в криптоэкономику, а сейчас это именно так. То есть и крупные банки, и управляющие фонды, и компании из нефинансового сектора начинают активно покупать и инвестировать в криптовалюты.

Это связано, считает он, не только с ситуацией на рынках, но и с изменениями в регуляции: в частности, в Америке сменился руководитель финансового регулятора, который отвечает за работу с такими активами. Предыдущий был противником развития криптовалют, и при его руководстве SEC инициировала несколько расследований против успешных ICO-проектов, которые не только собрали деньги, но и осуществляли какую-то деятельность.

Сейчас новый глава департамента высказывается за криптовалюты. Он видит, что жесткая политика, которая велась ранее, привела к ущемлению технологического развития технологии блокчейн в США и их отставанию в технологиях от Китая. Технологии блокчейн, и криптовалюты в частности, активно развиваются в мире и становятся все более популярными, в том числе на уровне государств. Тот же Китай уже запустил цифровой юань и масштабирует его в рамках несколько городов. На подходе цифровой рубль в России, Европа неоднократно говорила в планах запустить цифровой евро, указывает Попов.

США пытается резко нагнать это отставание, поэтому регулятор сменил свой гнев на милость, и несколько крупных компаний уже объявили либо о партнерстве с криптопроектами, либо о поддержке криптовалют, либо даже о создании собственных криптовалют. В частности, Visa объявила об интеграции с одним из криптопроектов, который позволяет интегрировать платежи в криптотокене с фиатными транзакциями по картам Visa. PayPal объявил о возможности покупки и продажи биткоина и других популярных криптовалют держателями своих кошельков в США.

Facebook наконец-то смог пролоббировать запуск своего стейблокоин, который будет называться не libra, а DM. Стейблокоин будет привязан к курсу доллара и, по сути, будет аналогом USDT, но с большей поддержкой с точки зрения инфраструктуры и признанием общественности, — потому что Facebook обладает широкой сетью бизнес-контактов, и при запуске криптовалюты внутри своей официальной сети получает широкое применение.

Все это поддерживает интерес инвесторов и дает очевидные возможности по вливанию средств. Так, раньше клиенту в Америке нужно было искать криптообменники или криптобиржи, а американцы стали не самыми желаемыми пользователями различных финансовых сервисов, потому что за их средства нужно дополнительно отчитываться в SEC. Теперь они это могут сделать с помощью PayPal.

Котировки криптовалют растут вместе с улучшением положения дел в традиционной экономике, отмечает банкир. Но в то же время, с восстановлением традиционной экономики, стабилизация рынков и рост котировок могут привести к обратной ситуации, предупреждает Михаил Попов. Тогда инвесторы, наоборот, будут избавляться от биткоина и других криптовалют в пользу традиционного фондового рынка. От этих факторов, полагает эксперт, и будет зависеть стоимость биткоина, но в долгосрочной перспективе, полагает он, его курс будет расти.