Бывшего замдиректора Росгвардии арестовали по обвинению в мошенничестве

Военный суд в Москве арестовал бывшего заместителя директора Росгвардии генерал-лейтенанта Сергея Милейко.

Как передаёт агентство «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник, генералу предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере в качестве организатора.

О задержании Милейко по подозрению в мошенничестве стало известно ещё 21 октября. 23 октября его отпустили под обязательство о явке. При этом согласно информации осведомлённых источников, уголовное дело возбуждено по фактам закупки обмундирования по завышенным ценам в 2017-2019 годах и что в деле есть явка с повинной руководителя фирмы-поставщика.

Напомним, Сергей Милейко в разное время занимал командующие должности во внутренних войсках МВД России. В 2014 году он стал заместителем полпреда президента России в Северо-Кавказском федеральном округе. С 2017 по июль 2019 года был заместителем директора Росгвардии.