Что бы съесть, чтобы похудеть?

NL International — российский поставщик функционального питания. Долгие годы компания занималась дистрибуцией, но после введения контрсанкций открыла в России собственное производство. За год NL производит более 800 тонн готовой продукции, которая распространяется не только в России, но и еще в 24 странах мира

Попасть на производство NL нелегко. Перед тем как оказаться в цехах, необходимо соблюсти все меры санитарной защиты: защитный костюм, два вида масок, перчатки, бахилы, шапочка. Лишь после этого вас допустят к дезинфекции, а после всех процедур — на производство. Именно здесь производится основной продукт NL International — функциональное питание. Продукт помогает многим людям снизить вес без срывов и стресса, сформировать привычки правильного питания и изменить качество жизни.

Компания NL появилась двадцать лет назад, а с 2003 года она начала сотрудничать с французской лабораторией, выпускающей «умное питание» и презентовала на российском рынке функциональный низкокалорийный коктейль Energy Diet. В 2014 году, когда поставки прекратились из-за введения санкций, началась история NL как самостоятельного производителя. Всего за четыре месяца компания развернула собственный производственный комплекс площадью 2500 кв. м. на родине бренда, в Новосибирске. Команда профессиональных технологов выстроила производство функциональных коктейлей, опираясь на опыт французских коллег. Так у NL появился свой собственный бренд Energy Diet Smart.

Сейчас здесь производят более 50 видов продуктов, а разработкой новых и совершенствованием бестселлеров занимается ULTRANOVATION R&D Лаборатория, которую возглавляет Светлана Король. Каждый цех поделен на зоны: в одной зоне готовят продукт, в другой его упаковывают. Более мелкие участки имеют свои названия, для обывателя непривычные: например, участок мелких навесок – это о витаминах и минералах, или участок нанесения ароматизатора на основу коктейля, где в этот раз витал запах настоящего шоколада. Светлана Король говорит, что шоколадный вкус Energy Diet Smart, наряду с ванильным и кофейным, входит в постоянную тройку лидеров продаж.

Поставки со всего света

NL строго следит за качеством продукции. Компания сотрудничает с мировыми лидерами по производству сырья, которое доставляют в Новосибирск со всего мира, даже из Колумбии. Обязательное условие — приобретать исходный ингредиент из того региона, где он произрастает. Например, артишок выращивают в странах Средиземноморья, где климат позволяет собирать сырье стабильно высокого качества, а облепиху привозят с Алтая. У немецкой компании Martin Bauer закупают множество фитопродуктов, один из которых — мята, которую поставщик выращивает на собственных плантациях в одинаковом климате.

Другой поставщик — швейцарская DSM Nutritional Products, мировой лидер в производстве витаминов высочайшего качества, в том числе жирорастворимых витаминов A, D, E. K . Витамины выпускаются в микрокапсулах, что обеспечивает полную сохранность, высокую биодоступность, хорошую растворимость, надежную форму хранения, возможность использования в любой форме пищевых продуктов — все это позволяет выпускать продукты функционального питания и фитокорректоры с наибольшим содержанием биологически активных веществ и максимальной эффективностью.

Меняя мир

Для активной жизни современному человеку необходимо правильно питаться. Но обычного баланса белков, жиров и углеводов - недостаточно, сейчас в питании должна также присутствовать и функциональная составляющая, которая обеспечит нас достаточным уровнем энергии для реализации всего, что мы задумали. В то же время наш текущий рацион дефицитен примерно на 30–50% по биологически активным веществам, и компенсировать его через продукты практически невозможно. Поэтому самый очевидный путь — дополнить свой рацион продуктами функционального питания и фитокорректорами.

«Один или два приема пищи можно вполне заменить нашими сбалансированными питательными смесями,— объясняет директор R&D-лаборатории Светлана Король. — Они дают организму все необходимые питательные вещества, витамины и минералы, обеспечивают чувство насыщения — и все это при калорийности около 200 ккал на порцию. Мы разработали своего рода уникальный состав: корректируя с его помощью рацион питания, за месяц можно сбросить и два, и три, и даже пять килограммов. Добавьте к этому продукты для дренирования и очищения организма, и результат не заставит себя долго ждать».

В ближайших планах компании — ввести в линейку функционального питания новую «умную» выпечку, которую можно быстро приготовить в микроволновой печи: это три вида хлеба и кексы - со вкусом шоколада и зеленого чая матча.

Мир после COVID-19 стал другим, сегодня наиболее важны разработки продуктов для максимально быстрого восполнения ресурсов, расширения адаптивных возможностей, тренировки иммунной системы. Потому задача оптимизировать пищевой статус для сохранения стабильно хорошего состояния здоровья становится все более актуальной.

Сегодня, в условиях меняющегося мира и ускоряющегося ритма жизни, всем нам важно быть эффективными и собранными. Кроме того, в уходящем году пандемия вывела заботу об иммунитете на первый план. И если есть доступные способы постоянно поддерживать свой организм, значит ими можно и нужно пользоваться. Правильные пищевые привычки – самый простой и доступный способ повлиять на свое самочувствие. Компания NL стремится облегчить задачу восполнения ресурсов с помощью высококачественных продуктов