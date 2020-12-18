Депутат Госдумы умер от коронавируса

18 декабря на 74-м году жизни умер депутат нижней палаты российского парламента депутат от КПРФ Валентин Шурчанов.

Об этом РИА Новости рассказал его коллега по партии глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества Сергей Гаврилов. По словам парламентария, причиной смерти Шурчанова стал коронавирус COVID-19.

«Это был очень добрый человек, который никогда не жаловался. Очень добрый, душевный, деликатный», — отметил Гаврилов.

Шурчанов стал вторым депутатом Госдумы, который скончался от коронавируса. Ранее от COVID-19 умер ещё один член фракции КПРФ Ваха Агаев.

Ранее сообщалось, что России суточный прирост больных коронавирусной инфекцией составил 28 552 пациента. Нарастающим итогом в нашей стране зафиксировано за всё время эпидемии 2 791 220 больных COVID-19, что составляет 1,9% населения страны. Рекордным стало число летальных исходов за сутки — 611 пациентов с COVID-19. Днём ранее от вируса скончались 587 пациентов. В общей сложности, число безвозвратных потерь достигло 49 762 человек.

Число выписанных пациентов в России, у которых ранее диагностировали коронавирус, увеличилось за сутки на 26 093. Всего с начала пандемии успешно перебороли заболевание 2 228 633 человека. Под наблюдением врачей остаются 512 825 человек.

Москва продолжает оставаться на первом месте по суточному приросту распространения коронавируса – в столице зарегистрировано 6 937 новых случаев, скончались 72 пациента, 5 821 выздоровели.