Эксперты подсчитали, сколько россияне тратят на украшение дома к Новому году

Средний чек в категориях новогодних товаров составляет 5,8 тыс. руб., сообщает исследование «Яндекс.Маркета», которое проводилось в период с 1 ноября по 15 декабря 2020 года. В покупку, как правило, входят елка и украшения для нее.

Праздничный набор составляют искусственная ель, елочные игрушки, наконечник на елку и новогодний декор, гирлянды и наклейки, говорится в документе.

«В среднем россияне заказывали на "Яндекс.Маркете" искусственные ели за 3470 рублей и в основном выбирали дерево размером 1,5 метра», - говорится в исследовании.

На елочные игрушки клиенты маркетплейса в среднем тратили около 1050 рублей, на декор - 1275 рублей.

«Таким образом, в среднем на украшение дома и создание новогоднего настроения клиенты тратили около 5800 рублей», - резюмируют эксперты.

Годом ранее, россияне тратили на украшение дома по 6556 рублей и отдавали предпочтения отдельным елочным украшениям, в этом году покупатели отдавали предпочтение большим наборам елочных игрушек, гирлянде в виде шторы и 20-метровой нити с разноцветными лампочками, сообщает «Яндекс.Касса».

