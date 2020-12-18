Курс доллара может удивить

Рубль вчера укрепился в обеих парах на фоне роста нефтяных котировок и благодаря вернувшемуся к инвесторам аппетита к риску.

Начав торги с 73,20 за доллар и 89,49 за евро, к вечеру наша валюта заметно прибавила. Так по данным на 19:00 мск к закрытию основной сессии на Московской бирже курс долл. составлял уже 72,85 руб. (-49,50 коп.), а курс евро – 89,23 руб. (- 16 коп.).

При этом и сам «американец» в четверг обновил минимум за два с половиной года по отношению к другим основным валютам благодаря прогрессу в переговорах об экономической помощи в США и о торговле после Brexit, усилившего аппетит к риску за счет безопасных активов.

Несмотря на это, эксперты отмечают, что геополитическая обстановка продолжает оставаться неоднозначной, что, конечно же, не играет за рубль. Однако глобальные игроки позитивно восприняли итоги заседания Федрезерва.

Напомним, американский регулятор в среду не стал вносить изменения в кредитно-денежную политику, ожидаемо сохранив ставку на уровне 0-0,25% годовых на своём последнем в этом году заседании. Таким образом, готовность центробанка США заливать по 120 млрд долл. ежемесячно подстегивает аппетит к рисковым активам.

Дмитрий Бабин из «БКС Мир инвестиций» считает, что возобновившийся интерес глобальных игроков к рисковым активам спровоцирован, среди прочего, как раз итогами заседания ФРС.

«Центробанк США в среду опять пообещал использовать все доступные методы, чтобы поддержать американскую экономики, в частности, утвердив продолжение выкупа долговых активов на 120 млрд в месяц», – пояснил он.

Ещё одним фактором, который продолжает поддерживать российскую валюту растущая в цене нефть – вчера стоимость «чёрного золота» марки Brent впервые с марта подбиралась к отметке в 52,00 долл. за бочку.

На это фоне вчера днём рубль вышел в лидеры роста среди всех валют сегмента EM, а самое сильное укрепление, по данным агентства Bloomberg, произошло, когда президент РФ Владимир Путин начал свою ежегодную пресс-конференцию.

«После полудня по московскому времени рубль сразу прибавил 0,9%, добравшись до 72,66 в паре с долларом, а позже до 72,65 – максимум с августа», – пишет Bloomberg.

Алексей Капитанов из Инбанка отметил, что на стороне рубля выступают сейчас сразу несколько факторов поддержки.

«Это растущий спрос на валюты ЕМ, подорожавшая нефть марки Brent, а также ежедневные операции по продаже валюты со стороны российских ЦБ и Минфина. Мы полагаем, что на сегодняшнем заседании наш регулятор скорее всего оставит ключевую ставку без изменений, что окажет дополнительную поддержку рублю, который ещё немного укрепиться», – сказал Капитанов.

Аналитики Росбанка считают, что ослабление доллара задаёт хороший тон рублю в ближайшие недели. Они полагают, что предстоящие выплаты дивидендов в начале января и крайние сроки уплаты налогов помогут нашей валюте протестировать отметку в 72,00 за доллар.

Дмитрий Полевой из «Локо-инвест» отметил, что с точки зрения основных драйверов, которые могут изменить курсовую динамику, крайне мало.

«Ожидаются дальнейшие продажи валюты экспортёрами и спрос на рубль со стороны нерезидентов. В такой ситуации мы в конце этой – начале следующей недели ждём умеренного роста нацвалюты в обеих парах», – прогнозирует он.

В свою очередь Александр Разуваев из ИАЦ «Альпари» предположил, что на фоне того, что в 2021 году ожидается ослабления доллара США против большинства мировых валют, у рубля будут шансы существенно укрепиться.

«Уже понятно, что в глобальной экономике американское доминирование уходит в прошлое. Да, при Джо Байдене экономическая политика США будет более разумной чем последние годы. Но это никак не отменяет того, что «американец» продолжит сдавать свои позиции. В этой связи очень вероятно, что пара доллар-рубль к концу следующего года будет находиться в коридоре 65,00-67,00 руб., а пара евро-рубль в диапазоне 78,00-80,00», – предположил Разуваев.

По мнению Натальи Орловой и Анны Киюцевской из Альфа-Банка, сегодня главным событием буде заседание ЦБ по ключевой ставке. При этом они ожидают ужесточение риторики со стороны регулятора из-за роста цен на продукты питания.

«В то же время недавний всплеск инфляции не меняет наших прогнозов относительно траектории ставок: мы по-прежнему ждём, что ставка останется на уровне 4,25, что станет хорошей поддержкой для рубля», – резюмировали они.