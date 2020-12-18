Moody's повысило прогноз по экономике России

Международное рейтинговое агентство Moody's повысила с 2,2% до 2,3% прогноз по росту ВВП России на 2021 год.

По словам аналитика агентства по суверенному рейтингу России Эвана Вольманна, после существенного снижения, зафиксированного в этом году, Moody's полагает, что рост реального ВВП РФ восстановится на 0,1% в 2021 году. При этом в агентстве подчеркнули, что экономические последствия пандемии коронавируса вместе с бюджетными мерами вызовут дефицит бюджета.

Между тем, прогнозируется постепенная бюджетная консолидация в ближайшие годы. Это позволит госдолгу вырасти до чуть более 20% ВВП к концу 2021 года по сравнению с 13,9% в 2019 году.

Сейчас Moody's оценивает суверенный рейтинг РФ на инвестиционном уровне «Baa3» со стабильным прогнозом. В апреле агентство уже корректировало прогноз по ВВП РФ. В Moody's предполагали, что в текущем году произойдёт падение на 5,5% с ожидавшегося ранее роста на 0,5%. В 2021 году ожидалось восстановление экономики на 2,2%.

Отмечается, что нынешний прогноз основывается на том, что кредитный профиль РФ поддерживается её надежным госбалансом, большой и относительно богатой экономикой и сильной внешней позицией.

При этом главными проблемами для российского кредитного рейтинга остаются низкий потенциал экономического роста и негативные демографические тенденции. Кроме того, по мнению аналитиков агентства, наша страна находится под рисками, которые, прежде всего, связанны с угрозой возможных санкций и геополитической напряженностью. Это крайне негативно сказывается на инвестиционных перспективах.

Наша справка

Moody’s – международное рейтинговое агентство, которое занимается присвоением кредитных рейтингов, исследованиями и анализом рисков.

В группу компаний Moody’s входят Moody’s Corporation, Moody’s Analytics, исследовательский центр Moody’s Research Labs Inc. и благотворительный фонд Moody’s Foundation.

На территории нашей страны Moody’s представлено российским филиалом, который присваивает рейтинги Moody’s по глобальной шкале, компанией «Moody’s Восточная Европа».

