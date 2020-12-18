Нефть торгуется на девятимесячных максимумах

Мировые цены на «чёрное золото» утром в пятницу коррекционно снижаются из-за удешевления доллара и позитивных ожиданий по спросу на сырье. Так, стоимость фьючерсов на нефть сорта Brent составляет 51,24 долл. за бочку (-0,5%), январских контрактов на WTI – 48,19 долл. (-0,35%).

Несмотря на небольшое снижение, цены на нефть продолжают оставаться на девятимесячных максимумах, достигнутых накануне. Напомним, в четверг смесь марки Brent стоила 51,50 долл. за баррель – максимум с марта., а WTI – 48,36 долл., что стало самым высоким значением с 26 февраля.

Таким, образом «чёрное золото» завершает в плюсе уже седьмую неделю подряд. Происходит это на фоне оптимистического ожидания рынками скорого принятие пакета по стимулированию американской экономики. Его объём составит почти 900 млрд, долл. По данным агентство Bloomberg, пакет включает выплаты частным лицам в размере 600 долл., допвыплаты к пособиям по безработице в размере 300 долл. еженедельно, а также помощь авиакомпаниям и предпринимателям.

Кроме того, поддерживает спрос на сырьё и массовое внедрение вакцин от COVID-19. В частности, в США и Великобритании уже делают вакцины от коронавируса. В странах ЕС старт вакцинации запланирован на 27-29 декабря.

Как отметил главный аналитик по рынку Oanda Эдвард Мойя, уже почти два месяца наблюдается практически безостановочный рост цен на «чёрное золото» благодаря совокупности целого ряда факторов.

«Начинается распространение вакцин от COVID-19, запасы нефти идут вниз, спрос в Азии остается высоким, а ослабление американской валюты позитивно сказывается на всех сырьевых площадках», – пояснил он.

«Инвесторы не придали большого значения медвежьим ежемесячным отчетам ОПЕК, Управления энергетической информации Минэнерго США и Международного энергетического агентства (IEA)», – прокомментировал ситуацию на рынке аналитик из Axi Стивен Иннес.

Он уверен, что это сигналы к постепенному восстановлению спроса в 2021 году, однако, опасения по откату назад из-за действующих карантинных ограничений все-таки сохраняются. Иннес также считает, что «цены учли сильный оптимизм относительно вакцин».

Следует отметить, что нефть сейчас вернулась на свой прежний уровень, который рухнули после того, как развязанная Саудовской Аравией ценовая война на сырьевом рынке нанесла тяжёлый удар по рынку «чёрного золота».

Напомним, после того как на заседании ОПЕК+ в марте РФ отказалась выполнить ультимативное требование Эр-Рияда о резком сокращении добычи, Саудовская Аравия пообещали залить весь мир дешёвой нефтью. Тогда же компания Saudi Aramco снизила стоимость «чёрного золота» для США сразу на 7 долл. за бочку, для Северной Европы – на 8 долл., а для Восточной и Юго-Восточной Азии – на 6 долл.

