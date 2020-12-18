Цены на нефть достигли максимума с февраля текущего года

Цены на нефть показывают положительную динамику на признаках прогресса в ходе переговоров по очередной программе помощи в США, сообщает Прайм. Помимо этого, котировки поддержали данные о сокращении запасов нефти в США.

18 декабря утром фьючерсы на нефть WTI на NYMEX с поставками в январе выросли на 54 цента (1,1%), достигнув отметки $48,36 за баррель. Показатель стал рекордным для уровня закрытия, начиная с 26 февраля.

Февральские фьючерсы на нефть Brent на ICE выросли в цене на 42 цента (0,8%) и торгуются по $ 51,50 за баррель. Уровень стал максимальным, начиная с 3 марта.

«Инвесторы не придали большого значения медвежьим ежемесячным отчетам ОПЕК, Управления энергетической информации Минэнерго США и Международного энергетического агентства (IEA)», - прокомментировал ситуацию на рынке аналитик из Axi Стивен Иннес.

Он уверен, что это сигналы к постепенному восстановлению спроса в 2021 году, однако, опасения по откату назад из-за действующих карантинных ограничений все-таки сохраняются. Иннес также считает, что «цены учли сильный оптимизм относительно вакцин».

Университет Джона Хопкинса сообщает утром 18 декабря, что в США число новых случаев коронавируса за сутки достигло рекордных 247 000. Этот показатель в стране обновляет рекордный максимум уже 11 дней подряд.